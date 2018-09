Miljonrad inlämnad på kiosk i Kramfors – lottovinnaren söks av Svenska spel

Endast en rad av 5 459 815 lyckades pricka in samtliga sju siffror på Lotto 2 under lördagskvällen. Denna rad hade en total insats på 400 kronor och lämnades in på Järnvägskiosken i Kramfors.

Samtliga rätt under lördagens Lotto gav nära två miljoner – 1 988 210 kronor.

– Det blir årets första miljonvinst på Lotto till Kramfors så det var roligt att den hamnade just där, säger Johanna Alba, vinnarkommunikatör på Svenska spel, i ett pressmeddelande.

Men vid 21.15-tiden hade vinnaren ännu inte fått kännedom om sin vinst. Vinnarkommunikatören ska försöka få tag i personen, något som inte alltid är så enkelt.

– Folk brukar vara rätt så skeptiska till att svara på okända nummer sent på en lördagskväll så även om de flesta vill att vi ska ringa så är det ganska ofta de inte svarar när vi väl gör det. Så det blir spännande att se när jag får tag på kvällens vinnare, säger Johanna Alba.

Lördagens storvinst kom exakt en vecka efter ytterligare en miljonvinst på Lotto till länet. Då gick vinsten på drygt 2,4 miljoner till Örnsköldsvik.

