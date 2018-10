Kramfors vill lägga ner asylförskola och kulturutskott – pengarna räcker inte

Bakgrunden är som så ofta annars i dessa tider besparingskrav och ekonomi.

När det gäller asylförskolan i Bollstabruk finns ett tidigare beslut i nämnden om att verksamheten ska bekostas via medel man får från Migrationsverket. Men med nya regler och förändringen i asylpolitiken så räcker inte lägre de pengarna till.

Asylförskolan bedöms kosta 500 000 kronor mer än de intäkter som kommunen beräknar få från staten.

Under juni månad var antalet besökande barn dessutom bara i genomsnitt 7 stycken per dag mot 9 dagliga besökare ett par månader tidigare.

Istället ska nu föräldrar och barn som använt sig av den öppna asylförskolan i Bollstabruk erbjudas plats i Kramfors.

Nedläggning föreslår även arbetsutskottet för det egna kulturutskottet som bara funnits ett par år. Det har bara varit ungefär tre sammanträden per år med få beslutsärenden där, konstaterar politikerna.

Om utskottet läggs ner sparar man 4 000 kronor per möte i arvoden, plus att man sparar in handläggningstid för tjänstemännen.

Förslaget är därför att kulturfrågorna åter ska få ingå i den normala politiska processen.

Tas beslutet om nedläggning från årsskiftet betyder det att kulturutskottet blev en riktigt kortvarig epok i kommunens historia. Kulturutskottet hade sitt första möte i oktober 2016.