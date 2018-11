Hållbarhetsfestival – på Hola Folkhögskola: "Vi tillverkar egen bio-kol"

– Det här är tredje året vi ordnar festivalen och vi har aldrig haft ett så digert program som i år, säger läraren Monika Sundström.

Allt började tidig fredagsmorgon med att de deltagare som inte fanns på plats bussades till Prästmon från Kramfors. Elever från folkhögskolans filial i Sollefteå kom också till festivalen liksom en hel del allmänhet.

Där väntade ett mycket digert program.

Inte minst fanns det en rad olika filmvisningar att välja mellan. Som en fransk film där människor från olika kontinenter diskuterade framtida klimatlösningar. Eller hur man i Costa Rica jobbar för att komma bort från fossila bränslen.

Klimatet var också temat för en film där Al Gore medverkade och konstaterade att klimatförändringarna är ett större hon mot mänskligheten än terrorismen.

En hållbarhetsfestival handlar så klart just om hållbarhet för framtiden. Så där passade filmen "Story of stuff" bra in, en film som funderade kring frågan "behövs verkligen alla grejer".

– En annorlunda och kul programpunkt är att vi även har en egen "mini-mila" där vi tillverkar egen biokol. Det gör vi i små burkar där vi kolar trä genom syrefri pyrolys på öppen eld.

Festivalbesökarna fick också chansen att lyssna på ett "Ekofilosofiskt samtal" där Linda Nordström funderade kring stora och djupa frågor som användningen av världens naturresurser.

Men magen ska ju också ha sitt. Därför väntade både fika och lunch som förstås var ekologisk.

Du kunde även handla "fair-trade", alltså varor som producerats under justa villkor för arbetarna, och få tips på böcker och tidskrifter. Skrifter som inte tvekar att våga ta upp djupare ämnen som klimat och naturresurser.

Ett par olika workshops ingick också. Dit hörde "Självhushållning uppströms". Där Max Nyman och Emma Gustavsson från Näsåker, som själva gick läst ekobruk på Hola för fem år sedan, delade med sig av sina erfarenheter.

– De driver ett mindre ekologiskt jordbruk uppströms Näsåker och samarbetar dessutom på olika sätt med Urkult, berättar Monika Sundström.

Den som ville fick också vara med vid en workshop där deltagarna planerade hur ett rymdskepp som ska vara borta från jorden i 6 000 år egentligen behöver vara utrustat.

– Det är en pedagogiskt bra modell. Deltagarna får tillsammans klura på hur fixar man mat, vatten, syre och annat som då behövs.