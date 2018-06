En arbetande styrelse i Docksta – ställde upp när friskolan skulle renoveras

Den annorlunda agendan berodde på att DBTK AB (fastighetsbolaget), som är friskolans hyresvärd hade beslutat sig för en delrenovering av skolan, och friskolestyrelsen hade lovat att ställa upp och förbereda renoveringen. Renoveringen gällde målning, nedpendling av tak och byte av armaturer i tre klassrum och målning och golv i korridoren och personalrummet.

Det var inte bara styrelsemedlemmarna som hade ställt upp. Många hade dessutom tagit med sig sina respektive, så det blev en både man- och kvinnstark skara som ställde upp. Det var 8 bilar och en vespa parkerade utanför skolan. Det här kan man verkligen kalla en arbetande styrelse i ordets rätta bemärkelse.

Trots mer än 40 år i skolmiljö, hade jag nog inte helt och hållet satt mig in i hur mycket som omfattas av att tömma en skolsal på allt. Man flyttade allt löst – bänkar, stolar, skåp, pärmar, kartor och så vidare - till det klassrum som inte skulle renoveras. Innehåll i skåp och bokhyllor packades i banankartonger och bars in i ett materialrum. Ja inte bara allt löst! Även allt fast skulle bort. Det betydde att t ex alla klädhängare i korridoren skulle bort. Det var mer är 150 stycken, och de var fastskruvade med två kraftiga 2-tumsskruvar var.

Efter en och en halv timme var det ett kort avbrott i arbetet. Då fanns det kaffe, glass och två rabarberpajer av märke Malin Pettersson att kalasa på. Eftersom det mesta av möblemanget var utburet, fikades det sittande på golvet, stående efter väggarna och någon sittande på en ännu inte utburen stol. Men stämningen var hög. Och det fattas bara annat. Nu ska vår fina friskola med fem år på nacken bli ännu finare.

Jag undrar om systrarna Annika och Anna-Lena Östman kunde tänka sig en så fin skola, när de för åtta år sedan började skissa på en ansökan om startande av en friskola i Docksta. De var ute i så god tid att när Kramfors kommun beslutade att dra in skolan i Docksta, var friskolan klar att starta. Efter att ha drivit friskolan i fem läsår, är det bara att konstatera, att skolan fortfarande har lika många elever. Ett anmärkningsvärt stort antal barnfamiljer som flyttat in under 2000-talet har givetvis bidragit till detta. Framtiden ser verkligen ljus ut för friskolan.

Hela det här fredagsprojektet visar också vilken engagerad skolstyrelse friskolan har, när man kan offra en hel fredagskväll för att flytta skolmöbler!

Karl-Anders Nordström Näraskribent