Efter smash and grab-kupperna i Kramfors – nu åtalas en man för mängder av stölder

Under en helg i maj blev XL Bygg i Kramfors utsatt för smash and grab-kupper – två nätter i rad.

Inför butikens övervakningskameror ska mannen ha backat in en bil i entrén och stulit gods innan han körde ner i ett dike och greps av polis.

Nu åtalas mannen för mängder av stölder i Kramfors-området.