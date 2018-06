Stort skogshygge började brinna utanför Häggdånger – polisen misstänker brott

Vid 17-tiden på onsdagen kallades räddningstjänsten till ett område strax utanför Häggdånger. Ett område 150 och 200 kvadratmeter hade börjat brinna i ett skogshygge.

– Det var långt in i skogen och besvärligt att ta sig dit. Vi fick dra slangen för hand och det tog tid. Men just nu har vi det hela under kontroll, det är lugnt på platsen, säger Ulf Lindström, inre befäl vid räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen vid 23-tiden.

Räddningstjänsten kommer att bevaka hygget under hela natten så att det inte blossar upp igen.

Även polisen har varit på plats – då det finns en brottsmisstanke.

– Vi har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet, då vi misstänker att branden är orsakad av någon. Hur den har orsakats får utredningen visa, säger David Levy, RLC-befäl hos polisen.

Texten uppdateras.