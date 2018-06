Skräpchock i Härnösand – Hemab städar upp efter trasigt fångstnät: "Olyckligt"

Det var efter det att en maskin fastnat i det nät som som ska fånga skräp vid Hemabs återvinningsanläggning i Härnösand som problemen började.

Nätet gick sönder och skräp började sprida sig i området. De hårda vindar som varit de senaste dagarna gjorde inte saken bättre.

– Vi ska ha ordning och reda och det ska hållas rent och snyggt. Nedskräpning ska inte vara ett problem, säger Andreas Einarsson vid Hemab.

En massiv städinsats sattes igång under fredagen. Tio personer har kallats in för att hjälpa till att städa vid Västra Ringvägen, Jaktstigen och på Torsgatan. Under helgen kommer dessutom en förening att städa inne på området.

– Det trasiga nätet är provisoriskt åtgärdat, men förbättringar skall ske. Det är olyckligt att vi spridit skräp, men nu tar vi krafttag för att komma tillrätta med bekymret, säger Andreas Einarsson.

Han säger att Hemab ber kommuninvånarna om ursäkt för att det blivit extra stökigt, men att man nu tar till krafttag för att komma tillrätta med problemen.

– Att det ibland sprids skräp kommer alltid att inträffa, men insatser ska anpassas över tid för att detta inte skall vara ett problem, understryker Andreas Einarsson.