Närodlade tomater från Härnösand och Söråker gör succé i den lokala matbutiken

Måndag morgon, frukt och grönt, Maxi ICA Stormarknad, Härnösand. Linda Öberg och hennes arbetskamrater packar upp nyinkomna frukter och nyskördade grönsaker. Det sprakar av färger på avdelningen där det alltid är skördefest.

Just nu är det högsäsong för citrusfrukter och svenska äpplen.

– Färska apelsiner och citroner har vi alltid men nu har precis fått in årets första satsumas, säger hon och fortsätter berätta: – De är väldigt populära, lite syrligare än clementiner och mandariner.

Svenska äpplen är det högtryck på just nu. Det är är ett bra år för svenska äpplen, alla sorter säljer bra. – Vi har precis fått in populära Arom och lite längre fram i höst får vi in storfavoriterna Ingrid Marie och Cox Orange också.

I grönsaksdisken är närodlade tomater en storsäljare. – Både Pekkas tomater från Härnösand och tomaterna från Söråker är storsäljare. Det är lyxigt att kunna sälja klimatsmarta närodlade tomater tycker jag, säger Linda Öberg.

Ekologiskt odlat var tidigare en egen avdelning på Maxi ICA Stormarknad i Härnösand men ingår nu i det ordinarie sortimentet. - Ett tecken på att våra kunder är medvetna på ett helt annat sätt än för bara några år sedan.

Att det blivit höst märker personalen på frukt och grönt-avdelningen. – Nu är det många som frågar efter rotsaker. Vi får påstötningar om färska rödbetor och kålrötter hela tiden. Gul lök och vitkål är också efterfrågat.

I år finns det en läcker nyhet i grönsaksdisken: – Vi har precis fått in färsk svenskodlad broccolocco, säger Linda Öberg och fortsätter: – Det är en mildare och sötare broccoli som har blivit väldigt populär. Jättegod. Man kan äta allt på den, stjälken också.

Medan kunderna väljer och vrakar bland äpplen, citrus, tomater och annat gott på frukt och grönt på Maxi ICA Stormarknad planerar Linda Öberg för - hoo hoo hoo - julen.

– Det gäller att beställa i god tid. Våra kunder vet vad de vill ha på julbordet och de ska kunna hitta allt hos oss på Maxi ICA Stormarknad i Härnösand.

Detta är en annons från Maxi Ica Stormarknad Härnösand. Den är producerad på uppdrag av vår annonskund i marknadsföringssyfte. Innehållet är inte skrivet av journalister på Mittmedias redaktion.