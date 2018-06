Flera företag vid Universitetsbacken drabbades av inbrott och stöld under helgen. Under måndagsförmiddagen fann polisen misstänkt stöldgods i en bil vilken också kontrollerades under natten till söndag. En sovande person hade hittats i bilen under söndagen som då omhändertogs enligt lagen om omhändertagande av berusade personer.

