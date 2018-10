Inbrottet ska ha skett någon gång mellan 30 september och i fredags.

– Någon har brutit sig in och tillgripit gods. Det har försvunnit en uppblåsbar pool, en SUP stand up paddleboard, en såg, dynor och en kyl, säger Anna Kudrocova, förundersökningsledare vid polisen i Härnösand.

I nuläget finns ingen misstänkt för stölden.