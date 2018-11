Därför firar vi Alla helgons dag: "Respekt för de som inte längre finns kvar"

Först halloween, sedan allhelgonadagen och alla helgons dag. Det kan vara svårt att skilja på högtiderna.

Men för Kent Nordin, domprost i Härnösands domkyrkoförsamling, är det inga problem. Allhelgonahelgen är en av kyrkårets stora högtider.

– Det är en helg när vi hedrar och minns alla bortgångna med att tända ljus och har extra öppet i kyrkan Det handlar om respekt för dem som inte längre finns kvar, men som format det samhälle vi har idag, säger han.

Under allhelgonahelgen minns vi våra döda. Gravarna smyckas med granris och tända ljus och många kyrkoförsamlingar bjuder in dem som mist en nära släkting under året till en minnesgudstjänst. Under gudstjänsten läses ofta namnen upp på alla personer som dött i församlingen sedan förra allhelgonahelgen.

– Om vi stannar upp en helg för eftertanke så får vi en ny dimension på livet. I ljuständningen finns många bottnar, men framför allt handlar det om respekt för de som lämnat oss, säger Kent Nordin.

Att allhelgonahelgen blivit en allt viktigare helg de senaste åren tror han delvis hänger samman med den stressiga tillvaro många befinner sig i det moderna samhället.

– Många har behov av att prata och vi finns till hands för dem och erbjuder samtalsstöd.

Seden om ljuständning växte fram under 1900-talet och har sin inspiration hämtad från de katolska Medelhavsländerna. Ljuständning blev populärt i Sverige i mitten av 1940-talet.

Inom den kristna kyrkan uppstod tidigt seden om att fira helgon på olika dagar, men inom kyrkan har det funnits ett stort behov av att fira mindre betydande helgon, därför infördes, år 1953, allhelgonadagen . Högtiden infaller den första november varje år. Alla helgons dag, däremot, är en rörlig dag, men infaller alltid mellan 31 oktober och 6 november, i år lördag 3 november. Dagen före firas allhelgonaafton.

Söndagen efter alla helgons dag kallas för alla själars dag.

På senare år har halloweenfirandet slagit igenom i Sverige, men många ogillar att seden med spökutstyrsel och skräcktema ligger så nära inpå allhelgona och därmed skulle kunna förväxlas.