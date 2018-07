Handplockad av Markus Näslund – nu öppnar Ö-viksbon sommarkafé: ”Känns så härligt”

– Det känns så härligt att komma ut hit, säger Andreas ”Ante” Westermark som nyligen gjort premiär i sommarkaféet i Humlebäck keramik och möbelsnickeri i Långed, Nordmaling.

När VK kommer på besök är duon bakom Humlebäck, Cecilia Forsberg och John Bøge, inte på plats men deras alster syns överallt i butiken.

Planerna på ett sommarkafé började i vintras med att Cecilia och John kom för att äta på Andreas restaurang i Nordmaling. De satt och pratade och idén kläcktes.

– Det här är första gången vi gör det här ihop.

Ante är uppvuxen i Nordmaling och driver restaurangen 2bröder där.

– Min bror driver gymmet i samma hus. Efter att det brunnit i Annas krog och lokalen stått tom pratade vi med fastighetsägaren. I oktober 2016 öppnade jag och min bror 2bröder, berättar Andreas.

Vid årsskiftet steg brodern åt sidan, och Ante driver nu restaurangen ihop med frun.

– Vi byter snart namn till The chef, berättar Andreas.

Nyligen handplockades han av hockeystjärnan Markus Näslund till hans stora byggsatsning Strandkajen i Örnsköldsvik, mellan Allstar och resecentrum. Där öppnar Andreas i årsskiftet 2019/2020 en helt ny krog som får namnet The chef by the sea.

– Konceptet blir ungefär som i Nordmaling, en kvarterskrog där vi är ”du” med gästerna, ingen fine dining utan vi satsar på bra mat.

Inte illa att head huntas av Markus Näslund!

– Nä, det var jättekul, han ringde och frågade om jag var intresserad. Han hade hört bra om oss, och berättade att många velat hyra lokalen, säger Andreas som beskriver Markus Näslund som väldigt ödmjuk.

Förutom Andreas restaurang på Strandkajen så kommer den tidigare Modo-spelaern Fredrik Varg och kocken Andreas Nilsson att driva restaurangen Strandkaj Kök i samma fastighet.

– Det här kommer att förändra restauranglivet i Ö-vik, tror Andreas.

En hel del av sin historia har Andreas även i Umeå. På Östra gymnasiet gick han hotell och restaurang.

– Jag var skoltrött, och valde det enbart för att jag tänkte att det var slappt, erkänner han såhär i efterhand.

Men det gastronomiska intresset växte fram, och i början av 2000-talet jobbade han extra på Skytten, golfklubben i Holmsund och på ett litet sushiställe på Vasaplan. Han har även jobbat på olika krogar i Örnsköldsvik, bland annat som kökschef på Scandic.

Efter några säsonger på Västkusten var han även med och öppnade restaurangen Arton- nittiosju på hotell Elite i Umeå.

Du har inga planer på att öppna något i Umeå?

– Inte i nuläget.

Han besöker inte Umeå så ofta men konstaterar att kroglivet utvecklats mycket under de senaste åren.

– Det måste vara tufft att driva restaurang i Umeå, konkurrensen måste vara benhård.

Vad gäller trender inom restaurangbranschen tror Ante att lokalproducerat kommer växa ytterligare. Även han försöker köpa lokalt, bland annat från Strömdala och Ängersjö.

– Folk kan mycket och är väldigt medvetna om bland annat antibiotika. Då gäller det att vara påläst själv och veta vad man serverar. Kan jag inte köpa svenskt så köper jag finskt.

Fakta / Andreas Westermark

Namn: Andreas WestermerkÅlder: 42Bor: I en hyreslägenhet i centrala ÖrnsköldsvikFamilj: Frun Marie Westermark, platschef på gymmet Nordic Wellness i Övik. Barnen Melina, 15, och Stella, 5.Gör: Driver restaurangen 2bröder i Nordmaling. Driver sommarkafé i Humlebäck och öppnar ny krog i Örnsköldsvik om 1,5 år.

Av: Anna Sundelin / VK