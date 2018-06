Försvarsmakten genomför historisk övning med 22 000 hemvärnssoldater: "Kommer synas på gator och torg"

För första gången sedan 1975 genomför Försvarsmakten en oanmäld beredskapskontroll av hela Hemvärnet. All personal runt om i Sverige som ingår i någon av de 40 hemvärnsbataljonerna och som har möjlighet ska under kvällen den 5 juni och under nationaldagen inställa sig för tjänstgöring. Larmet är beordrat av Försvarsmakten och att delta i övningen är frivilligt.

Enligt P4 Västernorrland är det ungefär 1000 hemvärnssoldater i Västernorrland som har kallats in. — Vi har uppdraget att stärka försvaret av Sverige och öka vår operativa förmåga. Det här är ett sätt att göra det på. Denna övning är stor på flera sätt. Vi testar larmkedjan för nästan halva vår insatsorganisation, det har vi inte gjort sedan 1975, säger överbefälhavaren Micael Bydén, i ett pressmeddelande.

Under nationaldagen kommer hemvärnspersonal att synas på många platser runt om i landet, från hamnar och flygplatser till gator och torg. Eftersom det handlar om en frivillig övning kan Försvarsmakten inte tvinga någon att inställa sig men överbefälhavaren visar stort förtroende för sin personal.— Hemvärnssoldater är oerhört lojala så jag hoppas naturligtvis att så många som möjligt väljer att delta i övningen. Hemvärnets uppgifter att skydda och bevaka är grundläggande för att resten av Försvarsmakten ska klara av att försvara Sverige, säger Micael Bydén.

Övningen kommer att pågå till kvällen den 6 juni.