Efter supertorkan: Nu kommer regnet – så blir vädret hela midsommarveckan

Regnet är på väg in över Västernorrland. Ett nederbördsområde har redan dragit in över de sydligaste delarna och drar norrut över länet under natten mot måndag.

– Det kommer regna under resten av söndagen och under natten mot måndag och sedan dra vidare norröver. Det kan bli några restskurar under morgondagen och totalt landar vi på 10-15 millimeter regn, lokalt kanske lite till, säger Christoffer Hallgren, meteorolog på Foreca.

Resten av veckan blir fortsatt ostadigt väder med flera regnområden.

– Det blir blötare, svalare och blåsigare väder en tid framöver. På tisdag morgon är prognosen att det kan komma några millimeter regn och möjligen på torsdag kan de komma lite regnskurar. På midsommarafton ser det ut som att ett regnområde drar in norrifrån som kan ge lite regn i vart fall på dagen, säger Christoffer Hallgren.

Maj och juni månad var extremt torra. I juni månad har det kommit mindre än en millimeter regn vardera vid mätstationerna i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

– Det är väldigt ovanligt att det är så här lite. Det har kommit regn söderut och norrut men just Västernorrland har det inte varit några mängder. Det har verkligen varit torrt, säger Christoffer Hallgren.

Regndagar i Sundsvall, maj och juni:

1 maj: 9,8 mm. 3 maj: 10,8 mm. 11 maj: 0,4 mm. 14 juni: 0,9 mm.

Regndagar i Sollefteå, maj och juni:

2 maj: 13 mm. 6 maj: 0,2 mm. 12 maj: 0,5 mm. 16 maj: 0,6 mm. 1 juni: 0,1 mm. 14 juni: 0,5 mm.

Regndagar i Örnsköldsvik, maj och juni:

1 maj: 8,3 mm. 2 maj: 1,0 mm. 3 maj: 9,1 mm. 16 maj: 0,2 mm. 7 juni: 0,1 mm.