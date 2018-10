Efter extremvädret – älgkalvarna i Västernorrland minskar dramatiskt i vikt

Årets extrema väderlek med både stora mängder snö under vinterhalvåret, följt av en rekordvarm och torr sommar har fått flera olika effekter. Nu har siffrorna från årets älgjakt börjat komma in. I länet väger älgkalvarna i snitt 58 kilo, att jämföra med runt 70 kilo under ett normalår.

Nedgången märks på flera ställen i landet, där Västernorrland märks som det län där minskningen är som störst.

– Vintern var ansträngande för en hel del kor, vilket jag även tror fått effekten att många kor inte fått fram sina kalvar. Det är en effekt vi brukar se, att det blir missfall, säger Lars Wiklund, vilthandläggare på Länsstyrelsen Västernorrland.

En annan orsak till de lägre kalvvikterna menar Lars Wiklund är att många kor i områden där det finns lite tjurar blivit sent betäckta, vilket i sin tur innebär att kalvarna då föds lite senare än vanligt.

Den snörika vintern följdes sedan av en torr sommar med dålig fodertillgång, vilket sannolikt får följdverkningar till nästa år.

– En annan effekt av en sådan här säsong är att det kan ge lägre produktion till nästa år. Den dåliga fodertillgången som drabbat kalvarna drabbar ju även korna. Många bryr då om sig själv först och främst och äter upp sig i stället för att gå i brunst, säger Lars Wiklund.

Något som rapporter från jägare också vittnar om, där stora kor som borde gått med två kalvar i stället varit ensamma.

Visst har det varit extrem väderlek och skett en åderlåtning men älgen överlever.

Skillnaderna på älgtillgång mellan olika områden har också varit stor i år.

– Älgen söker sig dit det finns någorlunda bra mat, företrädesvis skuggigare områden med tillgång till vatten, där har det varit hygglig tillgång medan det på torrare områden i höjdlägen varit sämre.

Trots siffrorna vill Lars Wiklund inte utfärda något katastroflarm.

– Visst har det varit extrem väderlek och skett en åderlåtning men älgen överlever. Djur är bra på att anpassa sig, säger han.