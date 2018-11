Diana fick vänta 18 månader på specialisttandvård: "Måste börja ifrågasätta det här"

Diana Gregson har haft problem med bettet och käkleder, vilket gjorde att folktandvården skickade en remiss till bettfysiologen i Sundsvall i februari 2017.

– Och sen dess har jag haft jätteproblem, men nu har jag äntligen fått en lösning, berättar hon.

Uselt att tandvården inte ingår i vårdgarantin och det bidrar väl till att det kan dröja så länge

Vårdgarantin, som reglerar väntetider i vården, gäller för hälso- och sjukvården, men inte för tandvården.

– Det är rätt så uselt att tandvården inte ingår i vårdgarantin och det bidrar väl till att det kan dröja så länge, säger Diana Gregson.

Hur ser du på de långa väntetiderna?

– När det börjar dröja bra mycket över ett år så måste man börja ifrågasätta det här. Jag tycker att sjukhuset kunde vara betydligt bättre på att förklara situationen och vilka val man har, säger Diana Gregson.

Nu har hon efter cirka 18 månader äntligen fått tandvård. Ett alternativt hade även kunnat vara att söka tandvård i en annan region eller landsting.

– Jag hade kunnat göra det, men då hade jag tappat min köplats här lokalt, och det är ingen garanti att det skulle bli bättre, säger Diana Gregson.

Specialisttandvården är annars uppdelad på flera olika avdelningar.

– Förutsättningarna är vitt skilda mellan olika avdelningar. Generellt kan man säga att det råder nationell brist på tandläkare och framförallt specialister. Vi har specialisttandläkare men inte i den utsträckning som vi skulle vilja ha, säger Sofi Christensen, verksamhetschef för Specialisttandvården i Region Västernorrland.

Vi ser över möjligheterna att vidareutbilda fler av våra egna tandläkare att bli specialister

För att bemanna använder man även ambulerande tandläkare från andra regioner och landsting som rycker in och stöttar.

– Och det vi pratar med politikerna om nu är att vi bland annat ser över möjligheterna att vidareutbilda fler av våra egna tandläkare att bli specialister, men det tar några år innan de är färdiga, säger Christensen.

Hon kan inte ge något svar på hur många vakanser det finns i förhållande till budgeterade tjänster, eftersom man planerar verksamheten efter det vårdbehov som finns på respektive avdelning, men för närvarande saknas två käkkirurger.

För att lösa situationen får Västernorrland låna en specialist från Umeå under några veckor på hösten.

Det låter inte optimalt?

– Nej, det är inte optimalt. Vi skulle vilja ha fler, säger Sofi Christensen.

Innebär det långa väntetider?

– Det beror på. Patienterna som kommer till Specialisttandvården och käkkirurgen kommer via remiss, antingen via sjukvården eller via en allmäntandläkare. Då gör man för varje remiss eller fall en individuell bedömning utifrån diagnos och frågeställning och sen prioriteras det utifrån behov.

Men om man är lågprioriterad så risker man att få vänta länge?

– Då kan man få vänta länge, men då är det ett mindre allvarligt fall som inte är brådskande, säger Sofi Christensen.