Lärarinnan Ingrid blir sjuk efter larmet om missförhållandena på Bodaborg – familjen får ingenting veta

Den 23 februari 1950 börjar sinnesslöanstaltens fina fasad krackelera. Efter lärarinnan Ingrid Johanssons larm om felaktigt utförda intelligenstester, och tvångssteriliseringar utan laglig grund, kommer tre inspektörer för sinnesslövården och skolöverstyrelsen till Sundsvall. På Bodaborg och hotell Knaust intervjuas anstaltens föreståndarinna, lärarinnorna, och delar av vårdpersonalen.

Lärarinnorna ska ha tvingats skriva ner barnens intelligenskvoter inför tvångssteriliseringarna. När en lärare som har varit ledig en tid kommer tillbaka har flera av hennes elever blivit steriliserade och hennes tidigare bedömningar överensstämmer inte med resultaten från intelligenstesterna som gjordes under hennes bortavaro. Lärarinnan Ingrid Johansson har även berättat om tvångsmatningar och att barnen bestraffas med kalla duschar.

Ingrid Johansson anses vara en skicklig pedagog, men två månader innan anmälan skickades in ska hon, enligt Bodaborgs föreståndarinna, ha blivit "som en omvänd hand". Hon berättar att Ingrid Johansson då hade besök av en svåger, medan hans fru låg på BB och födde barn. "Och varken jag eller fröken Johanssons kollegor såg på ett sådant förhållande med blida ögon" säger föreståndarinnan.

Men när Bodaborgutredningen är klar konstateras det att Ingrid Johansson är mycket omtyckt av sina kollegor, inte minst "för sitt goda hjärta".

"Vår sagesman blottar också en del av förhistorien till skvallret kring fröken Johansson", säger utredarna.

Det visar sig att den omtyckta lärarinnan har lånat ut 2000 kronor till en kollega som ville besöka sin far i Amerika. När Ingrid Johansson senare ville att lånehandlingen skulle skrivas under nekade kvinnan till att hon hade tagit emot pengarna, men låntagarens pappa fick så småningom sin dotter att erkänna lånet. Handlingen blev därmed underskriven och den skänkte Ingrid Johansson vidare till Frälsningsarmén. Det blev dit kamraten fick göra sina amorteringar.

"Det är tydligen bråket kring detta lån som uppkallat låntagaren att dra fram historien om fröken Johansson och svågern som delade rum", konstaterar utredarna.

I samband med beskyllningarna sjukskriver sig Ingrid Johansson, trots att föreståndarinnan vägrar ge henne ett sjukintyg. Det resulterar i att även skolstyrelsens ordförande utövar påtryckningar men då svarar fröken Johansson att "nu ska lagen ha sin gång". Ingrid Johansson skickar därmed in sin skrivelse till Skolöverstyrelsen och hon återvänder aldrig till Bodaborg.

Under inspektörernas intervjuer tar flera anställda föreståndarinnan i försvar. De säger att Bodaborg är en "mönsteranstalt", men åsikterna om det går isär. Äldre lärarinnor håller inte med och flera vittnen uppger att föreståndarinnan ofta uppträder obalanserat.

Det påstådda fusket med intelligenstesterna får inte stöd fullt ut, men en lärarinna säger att föreståndarinnan "inte direkt uppmanat därtill men hon lät skymta fram att resultaten inte fick bli för höga". Utredarna anser att det "voro beklagligt om dessa anmärkningar skulle rubba tilltron till testningarnas objektivitet" men i framtiden tycker de att det bör vara två personer som utför testerna. Man har också synpunkter på att steriliserade tonåringar inte har fått någon information innan operationerna. Föreståndarinnan har sagt att "deras låga intelligensnivå gör att de ändå inte skulle förstå innebörden". Men utredarna tycker att den sortens upplysning "torde kunna förstås även av ganska lågt stående". Man tycker också att intelligenstesterna som gjorts från 1947 och framåt ska kontrolleras. Flera elever i åldrarna 15-17 år har steriliserats och det anses vara för tidigt.

En tidigare ordförande för Bodaborgs styrelse tycker att föreståndarinnan är både omdömesgill och ansvarsmedveten. "Den omtänksamhet och kärlek som hon visat hemmets skyddslingar är enastående", säger han.

Men det finns fler som har synpunkter på hur sinnesslöanstalten sköts. Sysslomannen i Sundsvall vittnar om att ett flertal föräldrar har vägrat skicka sina barn till Bodaborg, eftersom de anser att barnen blir illa behandlade. Samtidigt säger han att "anstaltens yta alltid är ren och fin".

Vid den här tiden vill även föräldrar till intagna barn ha ett ord med i laget. Enligt dem har föreståndarinnans stående fras varit att "Jag vill inte veta av några anmärkningar". En mamma säger att hon har sett flera förfrusna barn på Bodaborg, bland dem sin egen dotter. "Aldrig ett element på, öppna fönster och fönster som inte gick att stänga. En sliten tunn filt på en järnsäng". Mamman har under flera kvällar hört hur flickorna "jämrade sig av köld" och hon har reagerat mot att sjuka barn "lågo fjättrade vid selar hela dygnen".

En pappa anser att föreståndarinnan är kall och okänslig. Han får använda våld mot sin dotter för att kunna föra tillbaka henne när hon har varit hemma på besök. Flera barn säger också att vårdpersonalen har retat dem, ruskat dem, grälat på dem och "stundom givit dem lugg". Utredarna anser inte att barnens klagomål är obefogade, men personalens agerande "torde bero mera på oförstånd än ond avsikt". Angående Ingrid Johanssons påstående att tre kvinnor "hålls kvar på skolan för att arbeta", håller utredningskommittén med henne, och en vårdarinna bör arbeta under tillsyn, eftersom hon har klätt pojkar i flickkläder som straff när de har betett sig illa.

Föreståndarinnan anses tidvis ha uppträtt "ovänligt, hårt och bryskt mot personalen" men hon har "nedlagt ett förtjänstfullt arbete för de intagna" även om man "saknade den varma hematmosfären".

Att barn har tvångsmatats och tvingats ligga till sängs i flera dagar kan inte styrkas. Inte heller ska barnen de senaste åren ha agats eller tvingats duscha i kallt vatten. Men förutom direktiven gällande intelligenstesterna vill utredarna att det anställs en avdelningsföreståndare vid skolhemmet. Det bör också inrättas en lärartjänst "för ämnet manlig slöjd" och man uppmanas ha fler sammanträden olika yrkesgrupper emellan.

Ingrid Johanssons larm blir startskottet för en omfattande nationell debatt om förhållandena på landets sinnesslöanstalter. Hennes modiga agerande lyftes nyligen fram i den turnerande utställningen 100 procent kamp och så här skriver framlidne professorn, barnpsykiatrikern och medicinalrådet Karl Grunewald i tidningen Intra år 2000: "På Bodaborgs centralanstalt utanför Sundsvall bodde över 200 barn och vuxna. En av lärarinnorna skrev till Skolöverstyrelsen att de intagna behandlades illa och att personalen trakasserades av en despotisk föreståndarinna. Man satte avsiktligt för låga intelligenskvoter på barnen för att få Medicinalstyrelsens tillstånd att sterilisera dem".

Grunewald kopplar i samma stycke ihop Ingrid Johanssons larm med det faktum att steriliseringarna minskade kraftigt under 1950-talet. "Från 100 per år till cirka 20. Under 60-talet ännu färre", skriver han.

Men vart tar hon då vägen, den unga lärarinnan med det goda hjärtat? Tre år efter att Ingrid Johansson lämnade Bodaborg föder hon en dotter. Hon bor i Uppsala en period och flyttar sedan vidare till Eskilstuna. I början av 1950-talet studerar hon vid ett av landets socialinstitut, hon gifter sig och bosätter sig på Öland där hon i många år arbetar som kurator på Borgholms lasarett.

Efter att ha separerat från maken flyttar Ingrid Johansson norrut igen och 1968 börjar hon jobba som handikappkonsulent. Efter några månaders provtjänstgöring lämnar styrelsen för Umeå stads socialbyrå "de bästa rekommendationer för fortsatt tjänstgöring". Kameralchefen skriver att Ingrid Johansson arbetar självständigt, är ansvarsfull, initiativrik och har visat god samarbetsförmåga med såväl de handikappade, som berörda myndigheter och arbetskamrater. 1971 blir Ingrid Johansson sektionschef för handikappvården i Umeå. Hon gifter så småningom om sig och byter då efternamn till Norberg.

Den 15 mars 1985 dör Ingrid Gunborg Norberg i sviter av cancer, 62 år gammal. Ingrids dotter Lotta avlider under 2017, men bland de efterlevande finns två barnbarn och en systerdotter. När tidningen ringer upp dem visar det sig att de inte känner till någonting om Ingrids kamp för barnen på Bodaborg.

