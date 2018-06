Ny publiksuccé för Brännbollsyran i Umeå: "Magisk folkfest"

– Vi är verkligen supernöjda. Vi har haft ultimata förutsättningar och det blev en magisk folkfest, säger festivalgeneral David Arkhult.

Steve Angello, Veronica Maggio, Tove Lo, Dimitri Vegas & Like Mike, Yung Lean, Silvana Imam, Hov1 och Fricky var några av namnen som uppträdde inför festivalpubliken på Brännbollsyran i helgen. Där Steve Angello landade med helikopter direkt till backstage-området innan han gick på scenen.

Totalt såldes 16 000 biljetter till årets yra.

– Det är en väldigt bra siffra, ännu en publiksuccé så det är fantastiskt kul, säger David Arkhult.

– Vi hade ju investerat mycket mer i större scener och större scenproduktion och jag tycker att det märktes och att det gick hem. Vi är väldigt glada över den förändring vi gjorde där.

Under söndagen ska årets Brännbollsyra utvärderas som blir för grund till nästa års festival.

– Mina första artistbud läggs ju i slutet av juni. Med den här Brännbollsyran i ryggen känns det ju superkul att kunna satsa vidare.

Kan festivalen bli större?

– Ja det är klart att man märkte att det är ganska tajt med folk. Vi vill ju vara kvar på Campus, det är ju vårt hem. Men det går alltid att tweeka området lite grann. Jag tycker att vi gjorde bra det vi gjorde nu med de här storbildsskärmarna och dubbelt så stor tältscen. Det lättar också trycket längst fram.

Polisen har haft fullt upp under yranhelgen. En rad personer har omhändertagits för berusning, det har varit några fall av misshandel och under lördagen avvisades en man från festivalområdet efter att polisen upptäckt att han haft på sig en kniv och ett knogjärn. Men det har även skett grövre brott under festivalen som sexuella ofredanden, försök till våldtäkt och misstänkt våldtäkt.

– Ett fall är ett fall för mycket men tyvärr är det så att det sker brott. Det går inte att komma i från. Sedan ska man komma ihåg att alla brott är misstänkta brott, säger Henrik Isaksson, polisinsatschef under festivalen.

Exakta siffror för hur många anmälningar som kommit in under festivalhelgen har inte Henrik Isaksson men han menar att det varit ganska lugnt i år.

– Jag har en ungefärlig siffra på 40 stycken som omhändertagits för berusning under hela yranhelgen, säger Henrik Isaksson.

– Spontant skulle jag säga att jag trodde att fler skulle omhändertas med tanke på värmen och alkoholintaget. Jag tycker inte att siffran ligger i överkant.

Enligt Henrik Isaksson har det varit ett väldigt bra samarbete mellan polisen, arrangörerna och ordningsvakterna på plats. En bild som han delar med David Arkhult.

– All personal har sagt att det varit relativt lugnt. Det samarbetet vi har med polisen blir också bättre varje år.

Ulrica Palmer/Västerbottens-Kuriren