Åtta tomma lokaler på Avion i Umeå: ”Tufft för alla oavsett adress”

Under fredagen kom beskedet att Best of Brands väljer att stänga sin butik i Avion Shopping i Umeå.

– Det är naturligtvis jättetråkigt men det är samtidigt ett väntat resultat av företagsrekonstruktionen som företaget genomgått. Håller man till i Norrland är man först ut i ett sånt här läge, tyvärr, säger Mia Eskilsson, centrumchef på Avion Shopping.

I nuläget står åtta lokaler tomma på Avion. I månadsskiftet blev det känt att butiken Xcellent försatts i konkurs och sedan öppningen av Avion i mars 2016 har ett antal butiker, av olika anledningar, stängt. Om det är en normal omsättning av butiker har Mia Eskilsson svårt att uttala sig om.

– I dessa tider är det svårt att veta vad som är normalt. Hade det varit för några år sedan hade jag varit mer överraskad. Men det här är ett bevis på hur tufft det är för branschen oavsett adress. Det här är ett problem man kan se i hela Sverige oavsett om man pratar stadskärnor eller externa handelsområden, säger hon.

Hon menar vidare att när en butik etableras på Avion är det ett gemensamt åtagande från butiken och hyresvärden. Som hyresvärd säger hon att de försöker underlätta och göra vad de kan för att hjälpa sina hyresgäster. Det kan bland annat vara att flytta en butik till annan lokal.

Men när en butik väl meddelar att de, av olika skäl, ska stänga påbörjas ett arbetet omedelbart av teamet bakom Avion Shopping.

– När vi får ett sånt här besked tar vi omgående kontakt med tidigare intressenter. Vi gör en strategisk översyn över hela huset och ser över mixen av hyresgäster. Vad behöver vi få in? Behöver vi flytta någon? När du ringde satt vi i möte för att titta på pop-up:er som skulle kunna vara aktuella, säger hon.

Trots den kommande stängningen av Best of Brands och konkursen på Xcellent ser Mia Eskilsson positivt på den kommande tiden. Till två av de tomma lokalerna finns kontraktsförslag utskickade till intresserade hyresgäster. Inom kort öppnar Systembolaget och en ny restaurang.

– Dessutom är vi väldigt nära att skriva kontrakt med ytterligare en restaurang till foodcourten. Vi har stått utan mat där länge och när vi får igång den, tillsammans med Systembolaget, är jag övertygad att vi kan få våra besökare att stanna längre vilket gynnar alla hyresgäster, säger hon.

Av: Mattias Åkerlund/VK