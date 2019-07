Värvningarna som inte gjorde avtryck i Timrå IK – spelarna vi glömt bort genom årens gång

För att kvala in för denna gallring har vi använt oss av spelare som värvats till klubben sedan laget gick upp i det som då hette Elitserien år 2000. Det krävs också att det varit vanliga värvningar för att ta plats på listan, spelare som anslutit på lån genom åren har valts bort.

Med formaliteterna överstökade, låt oss gå igenom namnen på några av de spelare som kommit och gått i Timråtröjan utan att lämna bestående positiva intryck.

Igor Matushkin, back

Säsong: 2001–02

Facit: 13 matcher, 1 assist

Den vitryske OS-backen kom in i början av säsongen på ett kontrakt över två veckor när Timrå saknade mankraft på blålinjen då Viktor Wallin var borta med en ljumskskada, tjecken Robert Jindrich drogs med en lunginflammation och Marcus Karlsson hade diskbråck. Det första kontraktet förlängdes sedan med ytterligare ett par veckor och åkte in och ut ur laget på grund av regler gällande icke EU-spelare då Timrå utöver Matushkin också hade tidigare nämnde Jindrich samt även Ed Ward och målvakten Philippe DeRouville, som är med och aspirerar på den sämsta värvningen i Timråtröjan genom tiderna men platsar inte på denna lista då han är ihågkommen – främst av dåliga anledningar. Lämnade Timrå för spel i allsvenskan med Skellefteå. Täckte upp när det fanns skadebekymmer, men gjorde inga avtryck.

Lee Jinman, forward

Säsong: 2003–04

Facit: 30 matcher, 1 mål, 6 assist

Den kanadensiske forwarden kom från starka insatser i den brittiska ligan för Nottingham och förhoppningarna var att han skulle få offensiven att fungera även i Timrå. Riktigt så blev det inte utan Jinman gjorde bara 30 matcher i Timråtröjan innan han lämnade i samma veva som klubben gjorde plats för en annan kanadensare, målvakten Corey Hirsch, och noterades bara för ett mål – på bortaplan mot Leksand – innan han flyttade tillbaka till Nottingham. Hade sedan en framgångsrik karriär i Schweiz där han vann mästerskapet två gånger innan han avslutade karriären 2014.

Blake Sloan, forward

Säsong: 2005–06

Facit: 38 matcher, 2 mål, 2 assist

Det var säsongen efter den stjärnfyllda lockoutsäsongen och Timrå letade förstärkningar på forwardssidan. På andra sidan Atlanten hittade Kent Norberg den rutinerade kanadensaren Blake Sloan som säsongen innan varit lagkapten i Detroit Red Wings farmarlag och satt på närmare 300 NHL-matcher samt en Stanley Cup-ring från segern med Dallas 1999. Även om det inte var poängproduktionen som Sloan gjort sig känd för blev det blott 4 poäng på 38 matcher i Timråtröjan. Endast fyra utespelare i laget gjorde färre poäng än Sloan den säsongen. Tvåa av dem var juniorerna Jonas Lindström och Eric Moe som spelade sju matcher tillsammans, en backen Mats Hansson samt näste man i denna lista.

Janne Laakkonen, forward

Säsong: 2005-06

Facit: 6 matcher, 1 assist

Med ryktet som en smart playmaker i finska ligan och tre bronsmedaljer från högsta ligan kom Janne Laakkonen till Timrå efter lockoutsäsongen. Men det blev inte mycket av spelfördelandet i Timrå. Redan efter sex matcher och en assist i SHL lämnade Laakkonen ligan och återvände hem till Finland igen där han gjorde 31 poäng på 32 matcher för HIFK. Återvände till Medelpad igen sju säsonger senare när han skrev på för Sundsvall och öste in poäng i Hockeyettan. Spelade under förra säsongen i den polska ligan efter en sväng i Frankrike, Vitrysskand, Kazakhstan och Ryssland.

Vladimir Machulda, forward

Säsong: 2006–07

Facit: Tre byten

Som så många gånger förr drogs Timrå med skadebekymmer och i Tjeckien hittade Kent Norberg en meriterad forward vid namn Vladimir Machulda som säsongen innan hade noterats för 26 poäng på 48 matcher för Luleå i SHL. Sejouren i Timrå blev dock kortvarig för Machulda. Inför en spänd hemmapublik debuterade han mot Skellefteå och tog plats i förstakedjan efter bara en matchvärmning med laget. I sitt tredje byte, drygt tolv minuter in i första perioden, fick han en tackling av landsmannen och vännen Libor Prochazka. Resultatet? Ett par brutna revben och det blev inte mer än totalt två minuter och 46 sekunders speltid i Timråtröjan för Machulda.

Toni Mäkiaho, forward

Säsong: 2008–09

Facit: 18 matcher, 3 mål, 3 assist

Den bufflige finske forwarden kom till laget inför säsongen och debuterade i SCA-cupen i derbyt mot Modo och det är nog det enda supportrarna minns av Mäkiaho, om de ens minns det, då han gjorde mål och körde över Modospelare och fick med en domare i fallet vilket slutade med hjärnskakning för domaren. Fick göra 18 SHL-matcher för klubben innan han fick sparken. Speltiden blev inte vad Mäkiaho önskat som 33-åring utan han var ofta hemmahörande i fjärdekedjan och var öppet kritisk om situationen när han fick lämna.

– Helt okej. Jag är besviken att jag inte fick mer förtroende av coachen så jag är glad att lämna nu. Jag är 33 år gammal och har redan klarat av tiden man har i fjärdekedjan, svarade han på frågan hur det kändes att lämna Timrå.

Tuomo Karjalainen, målvakt

Säsong: 2008–09

Facit: 1,5 spelad period, åtta räddningar, ett insläppt mål

Kom in som ersättare till Magnus Åkerlund när denne skadat sig. Spelade en och en halv period under sina månader i Timrå, i förlustmatchen mot Färjestad när Timrå föll med 3–6 och han kom in istället för Johan Backlund i mitten av andra perioden vid ställningen 4–0 till Färjestad. Motade åtta av de nio skott han fick emot sig men fick se en puck från Jörgen Jönsson smita förbi honom i slutet av den tredje perioden. Inhoppet blev hans enda framträdande på isen i Timrå och det sista han gjorde i sin målvaktskarriär.

Jesper Samuelsson, forward

Säsong: 2008–10

Facit: 63 matcher, 1 mål, 3 assist

Kom som en lovande talang från Vita Hästen efter att han gjort 62 poäng på 40 matcher i Hockeyettan och som tingats av Detroit Red Wings i NHL-draften. Den ende spelaren på denna lista att ha spelat mer än en säsong i Timrå men fick det inte alls att lossna i SHL. Gjorde 63 SHL-matcher i Timråtröjan men noterades bara för 4 poäng och lånades ut till Sundsvall Hockey under båda säsongerna innan han vände hem och tillbaka till Vita Hästen igen där han stannat kvar och öst in poäng för klubben. Är sedan två säsonger tillbaka lagkapten i Norrköpingsklubben.

Niklas Anger, forward

Säsong: 2009–10

Facit: 26 matcher, 2 mål, 3 assist

Presenterades på ispremiären inför säsongen efter hemlighetsmakeri för att ge de fans som tagit sig till arenan en överraskning. En välkänd poängmakare som anlände efter att han säsongen innan gjort 42 poäng på 51 matcher för Djurgården. Någon poängsuccé blev det däremot aldrig i Timråtröjan. På 26 matcher blev det bara två mål, som kom i samma match mot Linköping i början av oktober 2009. I takt med att leveransen uteblev minskade också speltiden innan det i mitten av december meddelade Timrå att de kommit överens om att bryta kontraktet med Anger som istället flyttade vidare till andraligan i Schweiz.

Kirill Starkov, forward

Säsong: 2009–10

Facit: 55 matcher, 2 mål, 2 assist

Var en lovande dansk talang, född i ryska Jekaterinburg, som kom fram genom Frölundas organisation innan han åkte över Atlanten för spel i kanadensiska juniorligan WHL och sedan i AHL, ECHL, CHL allt inom loppet av två säsonger innan han skrev på för CSKA Moskva i KHL där det blev två poäng på 18 matcher. Med hopp om att hitta en ny Peter Regin eller Frans Nielsen knöt Timrå till sig den då 22-årige forwarden. Någon ny dansk pucktrollkarl eller pålitlig härförare på centerpositionen blev det inte av Starkov. Noterades för 4 poäng på 55 SHL-matcher innan han vände hem till moderklubben Esbjerg.

Anders Eriksson, back

Säsong: 2010–11

Facit: 6 matcher, 1 assist

Vissa värvningar är omeriterade framtidslöften, andra är mitt i karriären – och sedan finns de som kommer med rutin i massor. Bollnässonen Anders Eriksson skrev på ett kontrakt över tå veckor med Timrå i slutet av november efter att han inte tagit en plats i NHL och när han anlände till Timrå kom han med 572 grundseriematcher i NHL, 319 i AHL, en Stanley Cup och ett VM-brons som 35-åring. Eriksson spelade sex matcher i klubben under kontraktstiden när laget drogs med återkommande skadebekymmer på backsidan. Någon förlängning i Timrå blev det inte utan han flyttade istället tillbaka till Modo där han slog igenom innan äventyret i Nordamerika och avslutade karriären efter samma säsong.

Marcus Högström, back

Säsong: 2011-12

Facit: 30 matcher, 6 assist

Högström hade gjort en riktigt stark säsong med Sundsvall i allsvenskan året innan och varit utlånad till Timrå i två matcher redan då, innan han skrev på för klubben permanent inför säsongen 2011–12. Han lyckades däremot inte bygga vidare på sin starka säsong i Sundsvall och hade svårt att ta en framträdande roll i Timråtröjan. Efter 30 matcher med knappt 14 minuters istid i snitt och sex poäng bröts kontraktet och Högström, som varit utlånad till Sundsvall för sex matcher redan, tog ny fart i allsvenskan hos Malmö. Har efter det vuxit ut till landslagsback och hunnit med spel i KHL, finska ligan och en framträdande roll i Djurgården innan han inför förra säsongen flyttade till Calgary Flames organisation men gjorde bara tolv matcher i AHL på grund av skadebekymmer.

Johan Motin, back

Säsong: 2011-12

Facit: 33 matcher, 2 assist

En reslig back från Karlskoga kom till Timrå mitt under säsongen efter att han lämnat Edmonton Oilers organisation efter två och en halv säsonger som mestadels spenderats i AHL, där han anlände till Timrå efter två poäng på tio matcher i farmarligan under inledningen av säsongen. I Timrå blev det däremot inget större lyft och även om Motin inte var känd för sitt poänggörande utan mer för sitt resoluta spela i egen zon blev det blott två poäng på totalt 43 matcher i Timråtröjan, kvalserien inkluderat, och han lämnade inget större avtryck. Gick sedan till Örebro där han växte ut till en viktig pjäs och fick chansen i Tre Kronor. Huserar numer i finska ligan där han går in på sin tredje säsong.

J.T Barnett, forward

Säsong: 2016–17

Facit: 2 matcher, noll poäng

Han kom och han sågs. Sen försvann han. Med meriter från KHL och en pappa som varit GM i NHL var förhoppningarna på den amerikanske forwarden relativt stora. Han var tänkt som en ersättare för John Westin som blivit långtidsskadad under säsongen och beskrevs som en skridskostark och fysisk spelare när han presenterades av klubben.

Något större avtryck än en av Timrås sämsta värvningar genom tiderna gjorde inte J.T Barnett. Han var ombytt under två matcher, spelade åtta byten i matchen mot AIK, och var helt bänkad i den andra. Efter tolv dagar kom klubben och Barnett överens i samförstånd att kontraktet skulle brytas och han lämnade klubben.

Maksims Ponomarenko, back

Säsong: 2017–18

Facit: 16 matcher, 0 poäng

Sista spelaren in på denna lista är en spelare som var med under säsongen som slutade med SHL-avancemang, men som inte var med hela vägen ut. Från den norska ligan hämtades den lettiske backen Maksims Ponomarenko in som en lovande byggsten med meriter från det lettiska A-landslaget, ett JVM och tre och en halv säsong i den norska högstaligan trots att han bara var 20 år gammal. Det blev däremot bara 16 bokförda matcher i Timråtröjan och i flertalet av dem var istiden minimal och parterna kom snabbt överens om att bryta kontraktet. Vände åter till norska ligan där han var en av de mest utvisade spelarna under förra säsongen.