Vårt julfirande från A till Ö – vad vet du om julen?

Advent ... inleder julfirandet. De klassiska adventsstjärnorna som vi hänger upp i fönstren symboliserar Betlehemsstjärnan, som visade vägen för de tre vise männen till det nyfödda Jesusbarnet i krubban.

Boxing Day ... kallas Annandag jul i Storbritannien. I Finland kallas samma dag Stefanidagen – i Norge Andre juledag. Ofta innebär Annandagen en extra ledig dag.

Corona ... är ett virus som helt förändrat förutsättningarna för årets julfirande. Max åtta personer får fira tillsammans, och vi ska också undvika att både resa och besöka butiker. Så...

Distans ... ska vi alltså hålla än fast det är juletider. Vi får ge julekramarna digitalt istället.

Eld ... så väl som i en värmande, sprakande brasa som till festliga marschaller och tända ljus är ett måste för julmyset. I år behöver vi ljuset och värmen extra mycket!

Fanny och Alexander-jul ... blev ett begrepp efter Ingmar Bergmans magnum opus. Filmen utspelar sig i början på 1900-talet och handlar om den förmögna familjen Ekdahl. Filmen hade biopremiär i juldagarna 1982.

Granen ... är ett stående inslag i julfirandet. I många hus är julgranen huggen och klädd för länge sen, men vissa väntar till julafton. Uttrycket "inte mycket att hänga i julgranen" innebär att något inte är särskilt vackert eller välgjort.

Halm ... var det som gav julen doft och stämning inomhus innan julgranens tid. Av halm tillverkade man också julpynt, som till exempel julbocken.

Inlagd sill ... är lustigt nog mat för svenska högtider: jul, påsk och midsommar. Många gör sin egna varianter med bland annat lök, sherry och äpple.

Jenny Nyström ... konstnären som med sina stämningsfulla julkort verkligen gett tomten ett ansikte i Sverige.

Kalle Anka ... och hans vänner visas på tv varje år klockan 15 på julafton. Men, hur många av barnen i ert sällskap tittar egentligen?

Lucianatten ... var under bondesamhället årets längsta natt, midvinter. Då slaktades julgrisen och det var fest natten lång. Man trodde att övernaturliga makter var i rörelse och därför var det bäst att hålla sig vaken.

Mirakel ... heter årets julkalender i SVT. En riktigt spännande historia för hela familjen om tidsresor, svarta hål och hur olika förutsättningar vi föds till.

Nissarna ... är tomtens hjälpredor. I vardagligt tal används "nisse" ofta nedsättande om personer, som till exempel räknenisse eller slipsnisse.

O helga natt ... med Jussi Björling spelas traditionsenligt varje år i Sveriges radio P3 och P4 som första melodi efter tolvslaget natten till julafton.

Pepparkakor ... blir man snäll av att äta. Men hur är dock oklart. En teori är att pottaska, som förr användes för att jäsa degen, mildrade magbullret efter all julmat och att man då blev snällare.

Quiz ... kan vara bra förströelse i jul. Sätt ihop ett frågebatteri och kör digitalt i år. Ring upp hugade vänner i videosamtal och utmana varandra!

Rockin' Around the Christmas Tree ... en julsång inspelad 1958 av Brenda Lee på skivbolaget Decca. För övrigt ett bolag känt för en av musikhistoriens största tabbar: de valde att ge bandet The Tremeloes skivkontrakt framför ett gäng vid namn The Beatles.

Sköna mjukisbyxor ... är något för den rutinerade vid julbordet. Kombinera med skjorta och slips, så kan du både äta mycket och se proper ut ovan bordsskivan.

Tomtens bostadsort ... har länge varit ett svårlösligt spörsmål. I amerikansk folktro bor han på Nordpolen. Danskarna anser att "julemanden" bor på Grönland och finnarna är övertygade om att tomtens boning ligger vid gränsen till Ryssland i nordöstra Finland. Vad tror du?

Under granen ... ligger väl julklapparna och väntar nu...?

Vit jul ... vill väl de flesta ha? Just i år har det varit knapert med snö under hela december månad. För många betyder ”en vit jul” också att man spolar kröken dagen till ära – något att tänka på!

Xtra allt ... är väl hur man kan beskriva ett riktigt klassiskt julfirande? Oändligt mycket mat, paket, kakor, pynt och belysning...

Yrsel ... kan uppstå efter för många varv ringdans. Så ta det lugnt med dans kring granen, även om det inte är alltför vanligt nuförtiden.

Zzzzz ... Jul- och nyårshelgen är som gjord för att varva ner. Ta många tupplurar!

Årets julvärd i SVT ... är konstnären Lars Lerin. Lerin har på senare år blivit en folkkär tv-personlighet med bland annat ”Vänligen Lars Lerin” och ”Lerins lärlingar”.

Är ... du redo för att fira jul nu? I så fall...

Önskar ... ÖA dig en fridefull jul!