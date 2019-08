Varje sommar byter hon Dourodalen mot Bottenhavet och Ulvön: "Jag behöver komma hit för att andas"

Sommaren har dragit in över Ulvöhamn. I sundet guppar segelbåtar – det är trots allt Regattahelg – och från hotellets pool hörs uppspelta barnskrik. Juli betyder högsäsong och Jonna Vestin har jobbat sedan förmiddagen när vi möts under tidiga kvällen.

Sedan sju år tillbaka är hon restaurangchef på det lilla, i prunkande grönska insvepta, Ulvöbyn Café & Bistro.

– Vi har en så bra stämning här, jag är så stolt över vårt gäng och lycklig över våra fantastiska gäster, säger hon.

37- åriga Jonna är något så ovanligt som en tvättäkta Ulvöbo. Sedan tre års ålder har hon kallat Ulvöhamn sitt hem. Här växte hon upp och här gick hon, till och med tredje klass, i skolan.

– Vi var, om jag minns rätt, sex elever som mest. När vi började skolan inne på land så var vi långt före de andra barnen, för vi hade fått så mycket lärartid och hade läst med olika årskullar, förklarar hon.

Under både mellan och högstadiet kunde Jonna fortsatt bo på Ulvön och ta färjan till skolan. Men när det blev dags för gymnasiet flyttade hon in till stan.

– Det var helt enkelt inte möjligt att ta färjan och komma i tid till skolan.

Efter gymnasiet blev det vidarestudier för Jonna, till turismentreprenör. Och av en ren slump hamnade hon i den portugisiska staden Porto - känd för sitt rika kulturliv och självklart portvinet.

– Det var verkligen en tillfällighet att jag hamnade i Portugal. Sommaren då Star Wars-utställningen var i Ö-vik jobbade jag på Olearys och blev bekant med några portugiser som jobbade med den.

– Lite på skoj slog vi vad om att jag skulle åka dit. Jag frågade en tjej som jag jobbade med om hon ville följa med – en vecka senare var vi där!

Den spontana semesterresan ledde till en praktikplats som i sin tur ledde till ett jobb.

– Jag gjorde praktik på en filmfestival och när jag var färdig sa min manager att; Jonna, du får inte åka hem, berättar hon skrattande.

Efter några år i landet mötte hon sin nuvarande sambo, konsertpianisten Gonçalo, och paret har numera sonen Liam tillsammans. Vintrarna spenderas på varmare breddgrader, men likt en flyttfågel återvänder Jonna, numera med familjen i släptåg, varje sommar till Ulvön.

– Det var min deal, take it or leave it liksom!

Väl ute på Ulvön är det arbete för hela slanten. I Porto arbetar hon som översättare men på Ulvön är det restaurangbranschen som gäller. Redan som 11-åring började hon smått att sommarjobba och sedan dess har hon jobbat på nästa varje etablissemang som ön har att erbjuda.

– Jag har nog varit överallt, säger hon och skrattar.

– Min familj hade under en period en butik som jag hjälpte till i, sedan har jag jobbat i turistinformationen, på Almagränd, Brögga och Hotellet...

Att leva i två länder, i två skilda kulturer, har lärt henne mycket. Det svenska planerandet och som Jonna själv uttrycker det: "fyrkantigheten", har hon fått släppa i Portugal– som för en regelstyrd svensk kan framstå som lite väl oorganiserat. Men enligt Jonna finns det många fördelar.

– Sedan jag flyttade till Portugal har lärt mig att stressa ned, att det hela löser sig. Där tar människorna dagen som det kommer och livet kretsar mycket kring umgänge med familj och vänner, förklarar hon.

– Jag drabbades av utmattningssyndrom för ett antal år sedan och mentaliteten i Portugal har hjälpt mig mycket, lägger hon till.

När vi möts är det lördag och årets Regattatävlingar har precis avslutats. Det är 110:e regattan i ordningen och eventet fortsätter att vara en av säsongens höjdpunkter. Jonna ser fram emot kvällen.

– Ja, nu ser vi fram emot att få springa lite!

På frågan om vad som gör att hon fortfarande kallar Ulvöhamn sitt hem svarar hon utan att tveka:

– Ö-livet är helt fantastiskt!

Jag ber henne utveckla.

– Det finns bara lösningar här, alla hjälper varandra. Det spelar ingen roll om det handlar om att hämta ut ett paket från Posten inne på land, skjutsa någons barnbarn till färjan eller dra el – alltid finns det någon som hjälper till.

Och varje sommar när hon anländer till ön går hon igenom samma procedur, packar upp, ordnar lite i stugan och sätter sig sedan på altanen och tittar ut över sundet.

– Det här är min fasta plats, jag behöver komma ut hit för att kunna andas, säger hon ömt.

Personliga fakta Jonna Vestin:

Familj: Liam 8 år, sambo Gonçalo, två katter.

Gör: Översättare vintertid, restaurangchef UlvöByn sommartid.

Intressen: Vin, relationer, språk och träning.

Smultronställe på Ulvön: Norrsand med vänner eller själv på klipporna på södra Ulvön en stormig höstdag.

Kuriosa: Arrangerar Ulvödagarna som pågår den 4 och 5 augusti. En fest för hela familjen med lekland, marknad och underhållning i Ulvöhamn.