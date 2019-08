Vandaliserade bostadsområde i Domsjö – oidentifierad man gripen

Strax efter midnatt, natten mot söndag kallades polisen till ett bostadsområde i Domsjö. Flera personer ringde under natten in om en berusad man som bankat på dörrar och slagit sönder fönster i området. Mannen uppges även ha tagit sig in i en bostad.

När polisen anlände till platsen hittade de den misstänkta gärningsmannen som greps och försågs med handfängsel. Polisen har ännu inte lyckats identifiera mannen.

– Han ligger för tillnyktring, men vi kommer att höra honom om vad som skett och se om vi kan få fram hans identitet, säger polisens jourhavande förundersökningsledare Jan-Erik Olsson.

Mannen misstänks för hemfridsbrott och två fall av skadegörelse.