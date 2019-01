Tillfällig paus i snöfallet – men till helgen väntas mer: "Kan komma en till två decimeter"

Från i helgen då lågtrycket drog in ska det ha kommit omkring en till en och en halv decimeter snö i länet.

– Men snöandet kommer att avta under tisdagen. Det var i samband med att pålandsvinden låg på och lågtrycket kom som det kunde komma stora mängder snö, men nu vrider sig vinden och blir mer nordlig, vilket inte ger ett lika intensivt snöfall, säger Mikael Sjöstrand, meteorolog vid Foreca.

Enligt honom blir det under onsdagen och torsdagen ett lätt snöfall som kan ge någon enstaka centimeter snö. Det kommer även vara fortsatt molnigt under veckan och runt tio till femton minusgrader.

– Sedan kommer nästa snöfall då ett lågtryck med mildare luft kommer att dra in söderifrån, vilket för med sig snö under fredagen. Sedan blir det tidvis intensivare under lördagen och söndagen och då kommer det att komma större mängder, säger Mikael Sjöstrand.

Läs mer: Följ vår live-rapport om väderläget i länet

Lågtrycket kommer att röra sig i ungefär samma bana som det gjorde föregående helg och även då kommer pålandsvinden att ligga på, vilket gör att det kan komma större mängder längs med kusten eller någon mil in från kusten.

– Det kan handla om en till två decimeter snö, men det är lite tidigt att säga nu exakt hur mycket som kommer hamna i Västernorrland, säger Mikael Sjöstrand.

Till följd av snön är det just nu besvärligt ute på vägarna i länet och det finns risk att det fortsätter.

– Det beror lite hur stora snömängder det blir, vilken tid på dygnet det kommer och hur mycket det blåser. Om det blir friska pålandsvindar finns risk att det blir drivbildning, säger Mikael Sjöstrand.