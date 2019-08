Vackra sånger av Sara Sjöberg i Gideå kyrka

Sara Sjöberg, kantor i Björna, hade vävt ett program med vackra sånger, nya som gamla, sammanfogade av dikter och texter. Den gripande texten om ”fotspår i sanden” satte temat. Den är känd över stora delar av världen som dikt med musik och som bild.

Alla berättelser illustrerades med sånger som Sara framförde till eget pianoackompanjemang. Kvällens tema lämnade fritt för lyssnarnas egna bilder och upplevelser. Saras mjuka framtoning fångade publiken i andlös tystnad när sångerna tonade fram.

Petrus fick ett särskilt utrymme, han som stod just på en strand när han valde att följa Jesus och bli ”människofiskare”. Den fattige fiskaren ligger nu i sin grav under den gigantiska Peterskyrkan i Rom, men hans färd dit var inte rak. Sara sjöng Liza Lundkvists fantastiska sång som heter just Petrus. Där visar sig Jesus för människor efter sin död, och varje strof slutar med raden ”Hälsa särskilt Petrus”. För att rädda sitt eget skinn har Petrus ju tre gånger förnekat att han kände Jesus. Just han som tyngs av sitt eget svek behöver särskilt förlåtelsen och omsorgen i en hälsning. Det är en sång som går till hjärtat, och Sara sjöng den så.

Prästen Cecilia Nelin byggde också sin andakt på sommartema och påminde om Ronja rövardotters längtan att få vandra nära strandkanten av en å.

”För att du finns” av Sonja Aldén avslutade den vackra konsertkvällen i Gideå kyrka, där kvällssolen ritade mönster på korväggen.

En passande kollekt gick till SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, som förr hette Svenska sjömanskyrkan och var en plats vid stranden för de som färdades på haven.

Det är en fin idé att bredda musikutbudet genom samarbete mellan församlingarna. Och vi var glada att för en stund få återse Sara i Gideå kyrka, där hon var kantor och körledare 2000-2002.

IngaBritt Rosenqvist

Näraskribent