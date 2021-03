Vaccinsamordnaren med facit i hand – så ska de äldre kontaktas: "Förstår att många är besvikna"

Det vaccinationsbrev som Region Västernorrland skickade ut till 33 000 stycken 75-plussare igår har väckt starka reaktioner. Få kunde boka tider, telefonkön var lång och det slutade med att Region Västernorrland stängde bokningen.

Vaccinsamordnaren Karin Sellgren säger att hon tycker att situationen som uppstått är olycklig.

– Det är jättetråkigt när det strular men det är inte oväntat för alla regioner har stött på liknande problem. Det är ett jättestort och komplicerat arbete så det vore nästan konstigt om det flöt på utan problem, säger Karin Sellgren.

Nu har regionen meddelat att de äldsta av 75-plussarna kommer att bli personligt kontaktade för en vaccinationstid.

Hur ska kontakten med äldre gå till?

– Vi kommer förmodligen att kontakta på olika sätt men jag tror att de allra flesta kommer att få ett telefonsamtal där man blir erbjuden tid för vaccination.

Har ni funderat kring säkerhetsaspekten med telefonsamtal?

– Det har vi, det här var en av anledningarna till att vi ville skicka ut breven i första läget. Vi tyckte i början att det här kanske inte var den bästa idén men vi kommer inte att be om legitimering via bank-id och inte heller be om något kontokortsnummer.

– Det enda vi kommer göra är att erbjuda en tid för vaccination. I de allra flesta fall kommer kontakten att vara från den hälsocentral man har kontakt med i vanliga fall.

I ett pressmeddelande tidigare idag meddelade regionen att det uppstått hotfulla situationer då invånare utan tider krävde att få vaccinera sig.

– Vi har personer som har gått in med sitt brev och velat ha sitt vaccin på bland annat närsjukvården i Härnösand och i Sundsvall. Vi har försökt avhysa personerna men då motsatte sig personerna.

– Det är jättetråkigt att det har uppstått, det har blivit obehagligt för personalen och istället för att vaccinera har man behövt ägna sig till att avhysa personer.

Det är ett stort problem när kommer ur smittskyddssynpunkt, säger Sellgren.

– Det är olyckligt på alla sätt och vis när det blir så här.

Hur ska ni gå ut med informationen till de berörda som säkerligen är rätt förvirrade nu?

– Där jobbar kommunikationsavdelningen febrilt, vi lägger ut information på alla våra webbsidor och pratar med media. Eventuellt kommer information gå ut i radion också.

Varför kunde man boka tid även om man inte fått brevet?

– Vi är medvetna om det och såg det som en risk men tillhör man inte rätt kategori blir man automatiskt avbokad. Vi kollade igenom bokningarna för att se så ingen var för ung igår innan vi stängde bokningssystemet.

Det finns inga koder utöver personnumret på brevet, hur tänkte ni där?

– Har man med sig sitt brev med personnumret och legitimation har du dina papper klara när du kommer till din vaccinationslokal. Det går inte att kopiera brevet för personnumret är tryckt på det.

Ångrar ni något?

– Ja. Det är alltid lätt att vara efterklok men skulle vi göra om någonting skulle vi inte ha skickat ut brevet till så många. Vi skulle ha skickat till en mindre grupp så att det inte var så många som kom och försökte boka tid.

– Brevet tog vi fram för ganska länge sen eftersom det är lång produktionstid och vi trodde att vi skulle ha fått mer vaccin än vad vi har nu. Jag förstår att många är besvikna nu.

Sellgren avslutar med att säga att problemen inte påverkar vaccinationstakten.

– Vi kommer att kunna vaccinera i den takt vi får vaccinet men jag förstår att att det finns en besvikelse bland enskilda personer som hade sett fram emot sin vaccination.