Utlåningen blev ett lyft – nu ska en starkare Åhström etablera sig i Modo: "Mer trygg i mig själv"

I maj förra året skrev KB65-fostrade Tobias Åhström på sitt första seniorkontrakt med Modo Hockey. Hans plan där och då var givetvis att slå sig in i a-laget direkt, men efter försäsongen blev det säsongsstart med J20 och sedermera en utlåning till seriekonkurrenten Almtuna.

Nu är Åhström tillbaka – mer mogen som både spelare och person.

– Jag tycker att det var jättebra att jag blev utlånad till Almtuna. För mig var det det allra bästa alternativet. Inte minst var det bra att komma ifrån Ö-vik. Jag har bott här i 20 år och nu fick jag växa som person också, inte bara hockeymässigt, säger Åhström och fortsätter:

– Jag fick lära känna nytt folk och ta del av en annan hockeymiljö. Det blir en mental grej när man inte kan träffa närmaste kompisarna, familjen och tjejen som vanligt. Det blir en omställning och man får lära sig att ta hand om sig själv. Jag är mer trygg i mig själv nu. Jag tror att det gjorde stor nytta för mig.

Hockeymässigt fick han också bekanta sig med allsvenskan på riktigt och samlade ihop klart godkända 23 poäng på 43 matcher i Almtuna-dressen. Spelmässigt fick han också en hel del nyttiga kunskaper.

– Det är väldigt mycket kamp i allsvenskan. Jämför man med J20-hockeyn så är det hur stor skillnad som helst. Om du har pucken mycket i J20 åker du kanske på en eller två tacklingar per match, men i allsvenskan smäller det hela tiden. Det gäller att vara stark, säger Åhström, som också har lagt på sig mer muskler inför kommande säsong.

– Jag väger fem, sex kilo mer nu än vad jag gjorde när vi gick på is under förra säsongen. Sedan får vi se om något kilo kanske försvinner under semestern (som börjar nästa vecka). Det brukar vara så att man går upp en del och sedan ner igen när det närmar sig säsongen.

Hur är det att hantera extrakilona?

– Det är inte så svårt. Vi har haft mycket fysträning i gymmet och jag känner att jag har blivit starkare. På konditionstestet som vi körde i dag kände jag heller ingen skillnad jämfört med tidigare. Jag har bättre värden nu än när jag vägde fem, sex kilo mindre.

Snart väntar en ny försäsong på is, en där Tobias Åhströms plan återigen är att slå sig in i laget och vara en del av det Modo som satsar mot SHL.

På tal om SHL är det en liga som Åhström nämner i en jämförelse med erfarenheterna från Almtuna.

– Även om man spelar i Modo eller Almtuna så är det samma nivå på serien, så den erfarenheten kan jag ta med mig från förra säsongen. Det är på träningar man märker skillnaden mellan klubbarna. I Modo är det SHL-klass träningsmässigt medan det är lite sämre möjligheter med allting i Almtuna. Modo har väl bäst förutsättningar av alla lag i hela allsvenskan.

När ni kliver in i säsongen nu i höst, vad tror du kommer att krävas av dig för att du ska kunna etablera dig i Modo?

– Jag har pratat med (Pär) Styf och Ville (Nieminen) en del och de har sagt att de har mig här av en anledning och att jag inte ska ändra mig själv som spelare. De vill att jag ska spela mitt spel.

Åhström utvecklar det:

– Jag ska inte komma hit och låta någon annan ha pucken hela tiden, utan jag ska visa mig och vilja ha pucken. Jag ska vara en offensiv spelare och bidra framåt, samtidigt som jag ska var en att lita på i defensiven. Sedan ska jag addera lite mer hårt jobb in på kassen, bli lite mer obekväm.

Där kommer nog de nyvunna kilona väl till pass.