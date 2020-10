Urladdning, hat trick och strålande målvaktsspel när Modo äntligen vann: "Han var stekhet"

Vi tar det direkt – det här var nog Modos bästa period den här hösten. Man fick en mardrömsstart då assisterande kaptenen Daniel Sylwander åkte ut tolv minuter för en tackling mot huvudet, men Modo redde ut situationen.

Och eftersom Sylwander satt utvisad fick Linus Pettersson chansen och ett par byten senare hittade han Max Tjernström som fri med Julius Pohjanoksa vispade in en backhand, Tjernströms första hockeyallsvenska mål.

Efter det målet fick Modo tag i matchen på allvar.

Modos andra period, eller Mikkel Aagaards 20 roliga minuter, var Modos bästa 20 minuter den här hösten. Ett matchstraff på Anton Johansson ställde visserligeh till det för Vita Hästen men Modo hade järnkoll och körde över Norrköpingslaget.

Och Mikkel Aaagard var alltså stekhet och skickade in tre puckar bakom Julius Pohjanoksa på sju minuter och 20 sekunder.

Tredje perioden jagade Vita Hästen mål men bara Marcus Sörensen lyckades lura en briljant Peters.

Matchens "oj, vad har vi pratat om nu igen?"

Modo Hockey är hockeyallsvenskans mest utvisade lag och har blivit enormt straffade för det i matcherna. Tränarstaben har predikat om att undvika utvisningsbåset. Så när matchuret hade inte ens nått upp till två minuter så hade Daniel Sylwander dragit på sig tolv minuter för en checking to the head.

Matchens makalösa räddningar

I spel fem mot fyra hittar rinkens bäste utespelare Marcus Sörensen sin polare Emil Lundberg och Lundberg får i princip tom kasse. Men Anthony Peters hinner otroligt nog dit. Lundberg får tag i returen och får ett minst lika bra läge, men Peters hann med då också. I tredje perioden hann han göra en som var ännu värre. Jisses vilket målvaktsspel.

Modos tre bästa spelare

1. Anthony Peters, målvakt

Vägg, mur, you name it. Strålande och tog tag i matchen åt Modo under första tio minutyerna.

2. Mikkel Aagaard, forward

Ifrågasatt och petad – men plötsligt lossnade allt. Tre mål på sju minuter och 20 sekunder i andra perioden.

3. Frank Corrado, back

Försvarschef och mentor åt Hugo Styf.

Hockeyallsvenskan

Modo- Hockey-Vita Hästen 6–1 (1–0, 3–0, 2–1)

Första perioden: 1–0 (12.29) Max Tjernström (Linus Pettersson)

Andra perioden: 2–0 (8.20) Mikkel Aagaard (Jesper Lindgren), 3–0 (9.14) Mikkel Aagaard (Jesper Lindgren/Aleksi Heponiemi (spel fem mot fyra, 4–0 (15.40) Mikkel Aagaard (Gustav Olhaver/Anton Öhman).

Tredje perioden: 4–1 (1.28) Marcus Sörensen (Filip Cruseman/Christopher Fish) spel 5–4, 5–1 (14.19) Daniel Sylwander, spel 4-6, 6–1 (19.54) Aleksi Heponiemi (Edwin Hedberg/Tobias Åhström).

Skott: 28–36 (6-8, 16–8, 6–19)

Utv, Modo: 5x2, 1x10 min

Vita Hästen: 4x2, 1x5, 1x20 min

Domare: Mikael Holm, André Hiljanen.

Publik: 2154 (inklusive soffbiljetter).