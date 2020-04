Urkult fortsätter planera för en festival – men tvingas tänka om kring artisterna

Flera festivaler och uppträdanden runt om i landet ställs in just nu på grund av coronapandemin. Urkult har istället bestämt sig för att ha is i magen.

– Utgångspunkten i dagsläget är att vi kör på som vanligt. Just nu jobbar vi på för fullt för att göra festivalen möjlig. Men självklart kommer vi följa de regleringar och rekommendationer som dyker upp längs vägen, berättar Julia Wiberg.

Urkult är bland annat känd för att ha artister från olika delar av världen. Men i år kan inte festivalen utlova det i samma utsträckning som förr.

– Vi har behövt tänka om med vilka artister som vi kan boka. Det kommer bli betydligt fler lokala och svenska band. Det kommer bli ett Urkult som präglas av mer nordisk musik, berättar Julia Wiberg.

Festivalens biljettförsäljning ser än så länge ut att gå lika bra som tidigare år.

– Vi har ännu hopp om att det kommer bli av. Skulle vi ställa in den så kommer vi gå ut med det så fort vi kan för att informera till de som köpt biljetter och till de andra som har med festivalen att göra, berättar Julia Wiberg.