Urban Omark om tuffa tiden och varför han loggade ut: "Kunde inte kontrollera mina känslor"

Eftersom det är corona-tider träffas vi utomhus och vädret är lika stökigt som Modo Hockeys säsong har varit. Vi sitter ute och pratar i ett väder som bjuder på regn, solsken och hagel.

Urban Omark däremot bjuder på ett öppenhjärtigt snack om tiden som Modo-tränare och tiden efter den 4 februari.

– Idag mår jag väl ganska bra tycker jag. Första veckan var jättetuff och det var en vecka där jag inte kunde kontrollera mina känslor själv.

– Jag tror jag gick igenom alla stadier från att vara ledsen och förtvivlad till att vara förbannad. Det tog en vecka ungefär.

Fick du ta tag i de känslorna själv och reda ut dem, eller fick du stöd?

– Nja, den veckan är jag glad att jag gått igenom. Det finns ett uttryck som säger att du är inte tränare förrän du fått sparken och det uttrycket lärde sig man verkligen att förstå då du går igenom saker och processar, säger Urban Omark och fortsätter:

– Många hörde av sig från hockeybranschen och det var bra att få prata.

Har Modo hört av sig?

– Nej, jag har inte pratat med dem.

Men du är fortfarande anställd av Modo?

– Ja, jag har ett avtal som gäller över nästa säsong, som tränare. Jag var anställd som säljare men det avslutades när jag blev tränare i A-laget. De var ju tvungna att fylla min plats som säljare.

Har du och Pär Styf någon kontakt?

– Ja, vi pratar ofta i telefon och vi har träffats för att fika.

Känner du att du har landat nu?

– Absolut, samtidigt som jag är inne i en process. Jag tänker inte vara arg eller bitter eller peka finger på någon annan utan jag ska bara göra det jag själv kan påverka.

– Just nu handlar det om för mig att för första gången på väldigt länge då jag inte jobbar så många timmar. Nu får jag ta hand om mig själv och göra saker som gör att jag mår bra och fokusera på det och det tänker jag göra en stund till.

Urban har också hittat att sätta att ta sig igenom den här tuffa tiden.

– Jag märker att energin kommer tillbaka mer och mer men jag försöker använda tiden till att skriva ned saker som jag vill ha med mig i framtida livet.

– Jag var inte riktigt med ifjol, jag var mer med på utkanten och då kan man lära sig mycket. Men det gick väldigt bra då och man reflekterar inte så mycket när det går bra, men du lär dig sålla så mycket när det går bra. Det bara rullar på.

– Men när det blir så här... Jag har haft en roll som typ rådgivare och jag var inte alls beredd på att få sparken då jag inte haft roll där man tar de avgörande besluten.

Men anade du inget när det började hända saker i ledarstaben, som när "Piva" Johansson kom in?

– När vi kom in i december efter corona-breaket och vi hade turen ner till Tingsryd och Västervik, där kände jag att något ändrades.

Vad?

– Tänket ändrades från att tänka långsiktigt till kortsiktigt. Då kände jag att pressen kom och då valde jag att logga ut från alla sociala medier och slutade läsa tidningar för att inte bli påverkbar.

– Kanske sett ut den aspekten var jag oförberedd då jag inte hängde med vad som hände runtomkring. Pär som varit med några år som assisterande hade säkert sett signalerna och såg dem nu, men det gjorde inte jag.

– Jag förstår tanken med Piva då jag alltid varit en tredjelänk och det kanske var en falsk trygghet för mig där jag var i hierarkin.

– Hade det laget fått fortsätta hade det sett annorlunda ut. Nu tappade vi Kaut, Heponiemi och Lindgren.

Men just omsättningen på spelare måste ha spelat en stor roll på hur det ser ut nu?

– Definitivt. Varje gång det kommer in en ny människa blir det en förändring och det tar tid innan de är inne i systemet, att de ska göra sina roller.

Det såg inte ut att fungera med Ville Nieminen redan från start. Hur upplevde ni det i gruppen? Var ni stressade?

– Stressade och stressade... Jag upplever att det var en frustration. Det var så mycket kontroll i spelet att det blev långsamt. Viljan fanns hos spelarna men det var för trögt.

Men ni måste ha varit under press? Ni hade en styrelse som hade en hög målsättning och det pratades om en topp 6-placering även när ni låg i botten.

– Så är det. Hela starten på säsongen blev konstig då vi fick ha killarna på hallen i bara tre timmar och det har inte synkat för att få ihop en helhet.

Har ni haft stöd från sportchefen Fredrik Glader under den här resan?

– Jag vill inte prata om vad andra gör och har gjort, men jag reflekterar mycket över när man hamnar i de här situationerna när det trilskar. Du kan göra förändringar hur man ska lösa saker och jag har försökt jobba ut en strategi för framtiden och jag har också jobbat fram en sportslig organisation för hela Modo som jag skissat på. Om de sedan vill se den är en annan fråga.

– Men den sportsliga organisationen måste bli starkare under såna här tillfällen och just nu är det för få personer som är involverade. Den här (corona-) säsongen har varit speciell och Fredrik har fått hantera saker som han normalt inte jobbar med. Ju mer arbetsbörda du har desto tuffare blir det att ta beslut då du är under tidspress.

Framtiden, hur ser den ut?

– Just nu sitter jag med ett avtal och jag ligger lågt och har inte bestämt riktitning. Men jag vill jobba med hockey då jagt lagt ned många år och timmar och jag har fått en jäkligt bra utbildning.

– Att få komma upp första året och få en spån här säsong så har det i alla fall varit verkligt intressant i utbildningssyfte.

Ser du Modos matcher nu?

– Första matcherna skärmade jag av mig helt. Nu ser jag inte matcherna slaviskt.

Men vad tänker du nu ser det du ser?

– När det blir panik blir du rädd för saker. Ta Mora-matchen när det är 4–0 och Mora reducerar. Jag pratade med Björn i fjol när vi låg i topp om att man blir rädd för en förlust och det måste man komma ifrån, för förlora kommer man att göra.

Vilka ledare ska Modo leta nu?

– Det ska vara trygga ledare som har gjort det här några år. Tyvärr går det inte att bygga långsiktigt i allsvenskan och då måste man hitta nån som är bra på att bygga fort då vi hamnat i en näringskedja där man gjort något bra så snor någon annan det.

När vi börjar vandra åt var sitt håll i blåsten nere vid inre hamnen säger Urban slutligen detta:

– Du får gärna skicka en hälsning till laget att de ska lita på varandra och sina kunskaper, kör hårt.

Då var det gjort.