Unga skidskyttar kämpade över myrar i Hallstaterrängen på läger: "Finns få läger för ungdomar"

I 21 IF stod som värd för ett ungdomsläger i skidskytte under det gångna veckoslutet.

24 ungdomar i åldrarna 10-15 år var med på lägret och de representerade klubbar som I 21 IF, Anundsjö Skytteförening, Sundsvall Biathlon, Örnsköldsviks Skytteförening, Svegs IK och Tullus SG.