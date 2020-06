Umelagun tvingades stänga entrén efter trängsel – släppte in 950 personer totalt

Alla Umeå kommuns bad har öppet som vanligt och omfattas inte av några särskilda restriktioner med anledning av coronaviruset.

I lördags när utomhusbadet Umelagun öppnade på Nydala i Umeå var det många som var sugna på ett ett dopp i sommarvärmen.

Vid 14-tiden tvingades dock personalen på plats att stänga insläppet, vilket SVT Nyheter Västerbotten var först med att rapportera om.

Johanna Wiklander är enhetschef på Umelagun.

– Beslutet togs av personalen på plats. Vi har en covid-ansvarig och det upp till den att ta det beslutet. Personalen kände att det hade gått till den punkten att det var för mycket folk på för liten yta.

Totalt under lördagen var det 950 personer som släpptes in på Umelagun. Något maxantal gällande besökare under den rådande corona-situationen har Umelagun inte satt.

– Det beror helt på hur mycket folk som rör sig inne på området och hur nära de står varandra. Det kan variera väldigt mycket och se olika ut, säger Johanna Wiklander.

Inför resten av sommaren kommer Umelagun skärpa till sina egna åtgärder för att minska trängseln bland besökarna.

– Vi ska vara ännu mer vaksamma och se till att den som är ansvarig jobbar aktivt hela tiden gällande trängsel och köer. Vi ska även förtydliga våra markeringar och skyltning samt för fler utrop i högtalarna om vad som gäller, säger Johanna Wiklander.

Till besökarna på Umelagun uppmanar Johanna Wiklander följande.

– Vi ser hemskt gärna att alla tar sitt ansvar och håller avstånd och inte går in i gamla mönster. På gräsytorna är det två meters avstånd som gäller. Det går även bra att nyttja gräsytorna utanför själva området, för då får man ett band som gör att man kan komma och gå in till badet som man vill, säger Johanna Wiklander.

Av: Nils Jonsson/VK