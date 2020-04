Umeåforskare kritiska mot svenska coronastrategin – nu får de själva kritik: ”Har blivit en pseudodebatt"

– Jag är djupt bedrövad att inte den delen i debattartikeln gick fram, säger han till Västerbottens-Kuriren.

Det var i tisdags som 22 forskare gick ut i en debattartikel på dn.se och krävde att de folkvalda måste gripa in med snabba och radikala åtgärder eftersom de menade att de tjänstemän som nu styr saknar talang att förutspå eller begränsa coronaepidemin. De menar att Sverige saknar en väl genomarbetad strategi.

– Hur ska man kunna vinna kampen, om de folkvalda gömmer sig bakom tjänstemän, som helt håller i taktpinnen? Tjänstemän, som hittills inte visat prov på någon talang att vare sig förutspå eller begränsa den utveckling vi nu lever med, skrev forskarna.

De skrev också att i Sverige så stiger dödstalen mot Italiens höjder och hänvisade till siffror om dödstal som i efterhand fått kritik för att vara missvisande.

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, sa på tisdagens presskonferens att siffrorna som de 22 forskarna hänvisade till inte stämmer.

– Jag vill absolut förneka att vi inte har en genomarbetad strategi, det har vi visst. Dessutom är de dödstal de citerar felaktiga, de stämmer inte med de svenska dödstalen. Och de stämmer ännu mindre om man går på dödsdatum, sa Tegnell och fortsatte:

– I Italien så registreras numera bara dödsfall på sjukhus. Så det finns ett antal grundläggande felaktigheter i den artikeln tyvärr.

Forskarna lade senare under tisdagen till ett förtydligande i debattartikeln, där de bland annat skrev: "De citerade siffrorna i sig är i vårt tycke mindre viktiga än den principiella utveckling av pandemin vi försöker peka på”.

De 22 forskarna har kritiserats på flera håll för debattartikeln, bland annat av Anders Björkman, som är infektionsläkare och professor i infektionsmedicin vid Karolinska institutet. Han skrev i en replik på dn.se att "artikeln är skandalöst ovederhäftig och därmed direkt oanständig”.

– Trots att tre dagar bara ger en ögonblicksbild av en epidemi som kommer att pågå i månader och att Sverige och Italien är i helt olika faser av epidemin, blir den diffusa och osakliga slutsatsen att "I Sverige stiger dödstalen mot Italiens höjder", skriver Anders Björkman.

Bland de 22 forskarna som skrev under den kritiserade debattartikeln så är nära en fjärdedel, sex stycken, från Umeå universitet: Fredrik Elgh professor i virologi, Joacim Rocklöv professor i epidemiologi, Stefan Marklund professor i medicinsk biovetenskap, Thomas Sandström professor i folkhälsa och klinisk medicin, Anders Wahlin professor emeritus i hematologi och Marie Marklund, med dr, lektor i ortodonti och odontologi. De Umeå-anknytna som skrivit under debattartikeln är alltså inte bara personer som forskar om just virus och folkhälsa utan också om tandvård och blodsjukdomar.

Fredrik Elgh säger till VK att de skrev debattartikeln för att de anser att Sveriges strategi är felaktig.

– Vi anser att man borde dra åt handbromsen betydligt hårdare för att Sverige ska komma i ett annat läge än vad vi börjar komma in i nu. Det handlar om ansträngningen i vården, att skydda de gamla och att sätta upp testning i god tid så att vi har tillräcklig testkapacitet. Vetenskapen vet att det smittar även från människor som inte har symtom och det gör att det är hemskt lätt att viruset smiter in till de gamla och sköra. Sen vet vi också utifrån en mängd undersökningar att man har en virusförökning i sig utan att behöva vara sjuk överhuvudtaget. Därmed borde vi vara bättre i vårt land på att skydda de äldre efter bästa förmåga.

– Jag är djupt bedrövad att inte den delen i debattartikeln gick fram utan att det blev den här pseudodebatten om siffrorna, säger Fredrik Elgh.

Ni har fått en del kritik för debattartikeln de sista dagarna, vad säger du om den?

– Hörudu, jag håller mig till det jag sa nyss.

Du menar att det blivit en pseudodebatt och att det blivit fel fokus?

– Ja, jag tycker verkligen inte att man tagit till sig de viktiga sakerna här. Nämligen att diskutera den vetenskap som visar att man smittar utan att ha symtom. Att kalla oss för rättshaverister som i en av de förfärliga artiklarna i Expressen, det var en extremt dålig analys av sakförhållandena. Och den här twitter-horden som går på, de har ju inte läst artikeln. Jag tycker att det var tråkigt att kritiken mot Folkhälsomyndighetens sätt att sköta det här avfärdades genom att i stället börja debattera de siffror vi använt, säger Elgh och fortsätter.

– Vi diskuterade skillnaderna i dödlighet i Sverige, Norge och Finland. Det är en påtaglig skillnad i dödlighet mellan länderna och det är egentligen inte debattbart för så är det bara. Det tyckte jag var extremt fult, att man inte tog och pratade om de grejer som vi faktiskt försöker påtala.

När det gäller siffrorna fick ni kritik för att det var ett snävt urval och att ni tagit de tre värsta dagarna. Vad säger du om det?

– Vi använde oss av de siffror som FHM har rapporterat till den europeiska smittskyddsmyndigheten, vi kan ju inte hjälpa att de inte rapporterar samma siffror dit som de presenterar på sina presskonferenser. Jag tycker att det här är en pseudodebatt, det är mycket högre dödlighet i Sverige än i övriga nordiska länderna, punkt. Sen vill inte jag prata mer om det. Jag vill inte prata om siffrorna, det är inte viktigt, det är viktigare att prata om att vi måste byta fot i Sverige, vi måste ta till oss en annan strategi.

Varför skulle andra forskare veta bättre än Folkhälsomyndighetens?

– Det stora problemet är att FHM inte redovisar sina modeller eller data. Det går inte att på ett ärligt sätt titta på de här grejerna. Vad det är som gör att vi väljer en strategi som ligger längst ut jämfört med alla andra. Det allra bästa hade ju varit om man kunnat få reda på vad deras strategi egentligen är. Det är en avsaknad av strategi och det är det vi kritiserar. Jag skulle vilja se att de accepterade det här med asymptomatisk smitta som är en viktig del i smittspridningen, det vore det allra viktigaste för då kan man ta mått och steg efter det.

Ni har fått kritik för att ni sa att tjänstemännen saknar talang, vad säger du om det?

– Nej, det skrev vi inte. Vi skrev "tjänstemän som hittills inte visat prov på någon talang att vare sig förutspå eller begränsa den utveckling vi nu lever med". Det är inte samma sak som att säga att tjänstemän saknar talang. Det vi skrev är dagens sanning, det är så många saker de sagt som inte visar sig stämma och det har gjort att vi inte har förberett oss varken när det gäller skyddsutrustning eller testning.

Sex av de 22 som undertecknat debattartikeln är knutna till Umeå universitet, hur kommer det sig att så många kritiska kommer från Umeå tror du?

– Jag personligen är bara bekant med två av dem från Umeå, de som skriver under här har ju diskuterat de här frågorna under ett tag och det är väl bara tillfälligheter vilka som kommer med i en sån diskussion.

Av: Elin Turborn/VK