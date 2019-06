Vill sätta upp solceller på sin villa – men Umeå kommun säger nej: ”Skulle störa karaktären på området”

Andreas Simonsson vill sätta upp 20 solpaneler på den västra sidan av taket och 16 på den östra.

– Det är något jag har funderat på i många år. Jag köpte en elbil i mars så det kändes som ett bra läge att göra det nu, säger han till VK.

Solpanelerna ska ge cirka 10 kilowattimmar per år, vilket täcker hela elförbrukningen. Under sommaren ska han sälja ut el från överskottet, under vintern köper han in.

– Anläggningen kommer att kosta kring 150 000 kronor. Jag har räkna på att få tillbaka pengarna på ungefär åtta till tio år.

Det var meningen att installationen skulle göras i april, men i sista stund fick Andreas klart för sig att det skulle krävas bygglov. Förra året infördes visserligen ett nytt undantag från krav på bygglov för solpaneler i plan- och bygglagen, PBL, men för att de ska gälla måste flera kriterier vara uppfyllda. Ett är att det inte får vara byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Bedömningen från Umeå kommuns bygglovsavdelning var att det krävdes bygglov i det här fallet och Västerbottens museum fick möjlighet att yttra sig. Där blev beskedet att det är olämpligt med solpaneler eftersom villan ligger "inom en utpekad kulturmiljö". Ändringar på byggnader inom området ska underordnas områdets karaktär.

Villan, som byggdes 2001, ligger på Östra Tingsvägen på Backen.

Västerbottens museum anser att det är olämpligt att sätta upp solceller på den östra delen av takfallen eftersom de "är väl synliga från gatan".

– Det stämmer inte. Från gatan ser man knappt någonting alls av taket om man går eller kör förbi, menar Andreas.

Villan är i ett och ett halvt plan. Den står mer än en meter ovanför gatans nivå. Taket är flackt, lutningen är bara 20 grader. Andreas påpekar att det bara är möjligt att se taket från ett par ställen i området.

Västerbottens museum skriver att bebyggelsemiljön "är något blandad men i huvudsak traditionell karaktär där trähusbebyggelsen dominerar och där ett stort antal särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader utgör ett viktigt inslag". Fyra särskilt utpekade fastigheter ligger nära villan, bland dem Klockargården.

Kommunens bygglovsavdelning går på samma linje som Västerbottens museum. Villan i sig är visserligen inte kulturhistoriskt värdefull, men den ligger i ett sådant område:

"Den sökta åtgärden skulle innebära en negativ påverkan på bebyggelsemiljön. Vid besök på plats gjordes bedömningen att området fortfarande har en samlad traditionell karaktär. För att denna karaktär ska bibehållas anser vi att det är viktigt att olämpliga ändringar inte tillåts", skriver bygglovsavdelningen

Andreas tycker att kommunen är inkonsekvent. På andra sidan gatan ligger ett funkisparhus med svart plåttak, byggt 2005. I beslutet när det byggdes stod att området har blandad bebyggelse utan särskilda utpekade kulturvärden.

I området finns också vita parhus, byggda 2012.

– De borde ser till att området har förändrats och hur det ser ut i dag, inte hur de helst hade önskat att det hade sett ut.

De flesta nybyggda husen har svart tak medan Simonssons har rött tak. Västerbottens museum öppnar i sitt yttrande för att solpaneler kan accepteras på västra sidan av taken, den som är mot gården. Men i sådana fall ska solpanelerna vara röda.

– Vill Umeå vara en hållbar stad med framåtanda, då kan man tycka att den här typen av beslut ska gå i linje med det, säger Kristin Simonsson.

– Solceller sätter man inte upp för att göra huset vackrare, utan det är för att de gör praktisk nytta, säger Andreas.

– Det är svårt att ta hänsyn till alla traditioner och all historia om man vill utveckla staden. Någonstans måste man se vad som är den största nyttan, säger Kristin.

Det blir nu politikerna i byggnadsnämnden som avgör. Beslutet om det ska bli bygglov eller inte tas i dag, onsdag.

– Jag hoppas att nämnden ser miljönyttan framför utseendet, säger Andreas Simonsson.

Stadsarkitekt Tomas Strömberg vill inte kommentera ärendet innan byggnadsnämnden haft sitt sammanträde.

– Vi tjänstemän har lämnat vårt förslag till byggnadsnämnden och vi vill inte kommentera det innan politikerna har fattat sitt beslut.

Av: Anders Wynne/VK