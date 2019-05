Muslimsk ledare tagen av Säpo i Umeå

Den muslimske ledaren, som är i 50-årsåldern, åkte på torsdagsmorgonen till sitt arbete i Umeå som vanligt. Men enligt uppgift från en källa som har kännedom om det inträffade, så återvände han inte hem från jobbet. I stället ska säkerhetspolisen ha kommit till mannens hem och informerat hans närstående om att mannen hade blivit omhändertagen av Säpo.

– De hade fått uppgift om att det rör sig om ett migrationsärende, säger en källa till VK.

Flera källor med insyn i det som inträffat säger till VK att mannen som omhändertagits i Umeå har kopplingar och släktskap till den 53-årige imamen i Gävle och dennes 34-årige son. Båda dessa är tagna i förvar med beslut av Migrationsverket sedan ett par veckor tillbaka, och omhändertagandet har skapat nationella rubriker. Gävle-imamens son har tidigare bott i Umeå.

Den nu omhändertagne mannen har bott i Sverige i åtminstone 25 år, det mesta av tiden i Umeå. Han arbetar här sedan länge och har hustru och barn.

– Han är en vänlig och snäll människa, det är omöjligt att tro att han skulle ha någon som helst koppling till terrorism eller något liknande, säger en person som känner mannen som nu har tagits.

Källan säger till VK att han är orolig över vad som hänt när en person kan tas i förvar utan någon förklaring eller information till omgivningen.

– Det här är inte Irak, det är inte Libanon, det är Sverige 2019, säger han.

Umeåbon ska enligt uppgift till de närstående ha förflyttats från Umeå till förvar i Stockholm under fredagen. Några närmare uppgifter om vad han är misstänkt för har hans omgivning inte fått, även under fredagen fortsatte Säkerhetspolisen att inför familjen tala om att det rörde sig om ett migrationsärende.

Gabriel Wernstedt är pressekreterare på Säkerhetspolisen. När VK talar med honom på fredag kväll och frågar om omhändertagandet av den muslimske ledaren i Umeå säger han att Säpo inte kommenterar enskilda personer.

– Det är med tanke på personernas säkerhet och integritet som vi inte lämnar kommentarer, säger Gabriel Wernstedt.

VK: Kan du säga om det är så att ni har gjort ett eller fler ingripanden i Umeå?

– Nej, av samma anledning så har jag svårt att kommentera det, säger Gabriel Wernstedt.

VK: Enligt en uppgift till oss ska ni under fredagen även ha gjort en insats vid en företagslokal i Umeå. Stämmer det?

– Jag har inga uppgifter om att vi skulle ha varit närvarande vid någon sådan lokal, säger Wernstedt.

På sin hemsida skriver Säpo att man arbetar med att minska tillväxten i jihadistmiljöerna i Sverige. Under torsdagen lade Säpo ut ett pressmeddelande med den innebörden på sin sajt.

"Det är Säkerhetspolisens uppdrag att individer som inte är svenska medborgare, och som är ett hot mot Sveriges säkerhet, förhindras att stanna kvar i Sverige", sägs det bland annat i texten.

– Det stämmer. Under våren har vi vidtagit ett ökat antal aktiviteter för att begränsa tillväxten i extremistmiljöerna, säger Gabriel Wernstedt på Säpo till VK.

Det är LSU, lagen om särskild utlänningskontroll, som ger Säkerhetspolisen möjlighet att ta personer i förvar om de antas utgöra ett hot mot Sverige. Lagen innebär i korthet att en utländsk medborgare kan utvisas med hänvisning till rikets säkerhet. Utvisning kan också ske om det kan befaras att personen kommer att begå eller medverka till terroristbrott.

VK: Den muslimske ledare som omhändertagits i Umeå har försvunnit från sin omgivning, sin församling och familj, utan förklaring från myndigheternas sida. Hur kan vi vara säkra på att detta sker på ett rättssäkert sätt?

– Jag kan inte bemöta frågor om enskilda personer. Om jag får uttala mig i generella termer om LSU, så kan LSU användas av Säkerhetspolisen för att ta en person i förvar. Detta följs sedan av ett beslut i Migrationsverket som kan innebära utvisning. Ett sådant beslut skiljer sig inte från andra beslut i Migrationsverket, och kan också överklagas, säger Gabriel Wernstedt, som menar att detta förfarande garanterar en rättssäker process.

Wernstedt säger vidare att Säkerhetspolisen självklart följer de svenska lagarna, där LSU är en av dem.

Den 24 april togs Gävle-imamen och dennes son i förvar i Gävle. Enligt medieuppgifter är det Migrationsverket som har fattat beslutet.

Imamen i Gävle har tidigare uppgetts ha kopplingar till jihadistmiljön. Gefle Dagblad avslöjade 2014 hur Gävle-imamen hade hyllat IS i en text på nätet. Detta var kort efter att IS hade erövrat Mosul och tagit kontroll över stora områden i Irak. Imamen själv har tillbakavisat uppgifterna om att han skulle ha hyllat IS. Han har i en intervju med SVT sagt att han i texten i själva verket uppmanade läsarna att stödja de svenska hjälporganisationerna som arbetade till stöd för civilbefolkningen.

Kort efter avslöjandet blev tidningens redaktion bombhotad och tidningens dåvarande chefredaktör blev mordhotad. En nära släkting till imamen dömdes både i tingsrätten och i hovrätten för mordhotet.

Säkerhetspolisen har inte heller uttalat sig eller kommenterat omhändertagandena av personerna i Gävle.

VK fortsätter att söka mer information om fallet. Vi söker också Migrationsverket för information om mannen från Umeå som har tagits i förvar.

Text: Catarina Saha/Västerbottens-Kuriren