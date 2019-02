Klart: De här artisterna kommer till Brännbollsyran i Umeå

Fricky och Miriam Bryant är några av artisterna som redan är klara. Under fredagen gör Brännbollsyran ytterligare tre artistsläpp till årets festival, skriver Västerbottens-Kuriren.

I januari kammade de hem tre priser på P3-guldgalan, nu är Hov1 klara för Brännsbollsyran – för tredje året i rad.

– Det är med stor glädje som vi dansar vidare i livet tillsammans med stekheta Hov1 i sommar på Brännbollsyran 2019, säger David Arkhult, festivalgeneral för Brännsbollsyran, i ett pressmeddelande.

Även hiphopesset Mwuana, som länge legat och bubblat på den svenska musikscenen men först nu på allvar presenterat sig för världen, är klar för festivalen.

Den nederländska EDM-artisten Brooks, som är mest känd för sina låtar Like I Do och Better When You're Gone med David Guetta och Byte med Martin Garrix, intar Temple Stage på årets Yra.

Brännbollsyran har även gjort klart med Hanna Moody som en av årets resident dj:s.

Brännbollsyran arrangeras den 30 maj–1 juni 2019 på Campus Arena. Fricky, Oskar Linnros, Tjuvjakt och Marshmello är några av artisterna som är klara för festivalen sen tidigare.

Av: Evelina Lindfors/VK