Ulvö Hotells bartender bästa tips för en lyckad drink – naturens skafferi inspirerar: "Gillar att göra det okomplicerat"

Två stycken med anknytning till Ö-vik är nominerade till Stellagalan, som hyllar framstående kvinnor i restaurangbranschen. Den ena är Linnéa Liljedahl på Linnea & Peter, och den andra är Ulvö Hotells Bella Porcile.

Frilansande bartendern Bella Porcile kommer ifrån Kalmar och har jobbat på Ulvö Hotell under tre sommarsäsonger.

När hon inte jobbar i en bar arrangerar hon workshops där deltagarna själva får lära sig att blanda drinkar. Hon gästar även restauranger och hotell runt om i landet och hjälper personal att vässa sin kompetens i bartenderyrket.

Hur känns det att bli nominerad i Stellagalan?

– Det är så stort. Det är en sån ära, det största man kan bli nominerad till. Bara att bli nominerad är en vinst, det betyder ju att man gör något bra, menar Bella Porcile.

I sitt arbete har hon naturen som stark inspirationskälla. När hon inte jobbar i en bar, med högt tempo och långa kvällar, beger hon sig gärna ut till naturens lugn.

– Jag tar gärna ett kliv ut i naturen. Det är väldigt skönt att ha något annat vid sidan av jobbet, och det är så tyst och lugnt i naturen. Och inspirerande.

För Bella är det inte bara smaken i drinken som ska tilltala gästen, den ska även vara tilltalande att se på. Helheten är mycket viktig för henne.

– Den som får drinken ska inte bara tycka att den är god, den måste vara fin också.

– Jag gillar att göra det okomplicerat och hålla det enkelt. Alla ska kunna blanda drinkarna själv.

Vad är viktigast när man ska blanda en drink?

– Balansen mellan syra, sötma och beskheten är viktig. Att lyfta smaken i spriten som man använder är bra också, sen kan man addera något om man vill.

Och vad är den största missen som man kan råka göra?

– Att inte använda bra is.

Vad är bra is?

– Det ska inte vara någon is i såna där små påsar. Frys in eget, i en glassbytta eller liknande, sen hacka upp isen. Hård, bra is, och mycket!

Du hämtar dina ingredienser från naturen, men hur gör du på vintern?

– Allt jag plockar torkar jag, till exempel älgört. Sen brukar jag göra sockerlag. Och pulver av rallarros. Nu har jag lagt in körsbär också. Så jag förädlar det jag plockar, sen kan jag använda det under vintern.

– Men under vintern kan jag alltid plocka lingonris, gran eller tall och använda det.

Vad betyder Stellagalan för restaurangbranschen?

– Den är jätteviktig, det verkar aldrig sluta att vara mansdominerat i restaurangbranschen. Vi kan ju lika mycket, och det ska vara för alla. Men det är inte det än.

– Stellagalan är väldigt bra. De tar sig tid, och håller sig inte bara till Stockholmsområdet, utan hela landet. Jag är hellre nominerad till det här än Oscarsgalan!

Detta är Stellagalan:

"Stellagalan är Change innovators med jämställdhet inom gastronomin som mål. Stellagalan har skapat en plattform för samarbete kring detta. Vi synliggör de mest meriterade och ambitiösa kvinnorna och bygger broar mellan mentorer och unga i branschen. Genom att lyfta förebilder har vi inspirerat och stärkt nya generationer."

Vinnarna utses 11 oktober.

Källa: Stellagalan

Här är Stellagalans nomineringar 2021:

Stellabagare:

Sara Wennerström, Solhaga Stenugnsbageri, Slöinge

Lisbeth Lagerfelt, Frejas bakeri, Östersund

Kim Lund, bageri April, Västerås

Stellabartender:

Emelie Hjärtström, Italienskan, Stockholm

Josefine Thorén, Bar Bruno, Göteborg

Bella Porcile, Fjällpuben/Ulvöhotell & MixedbyBella, Örnsköldsvik

Stellakock:

Linnéa Liljedahl, Linnéa & Peter, Örnsköldsvik

Desirée Jaks, Restaurang Spesso, Stockholm

Isabella Morrone, Bella på Österlen, Österlen

Stellakonditor:

Frida Bäcke, Aira, Stockholm

Frida Antonsson, Ritz konditori, Sölvesborg

Jennie Elmerfors, Bread and sweets, Västerås

Stellamedia:

Anna Norström, frilans Stockholm

Lisa Förare Winbladh, frilans Stockholm

Jennie Walldén, frilans Malmö

Stellamentor:

Natasha Hodzic Jansson, Fredrik på landet, Täby/Stockholm

Mia Bremer, Gastronomi à la Mia, Vadstena

Carola Magnusson, Stora Skuggans Värdshus, Stockholm

Stellaservice:

Jeanette Segelström, Café Cuvée, Stockholm

Emma Wennerberg, Bistro Odette, Göteborg

Sarah Lindstrand Mboge, Svartsö krog, Stockholm

Stellasommelier:

Malin Axelsson, Dryck vinbar, Stockholm

Frida Hay, Skoogs Krog, Funäsdalen

Emma Höök, Talldungens Gårdshotell, Brösarp

Källa: Stellagalan