Ullångerskolan tvingas stänga – coronasmitta bland personalen: "Fler som insjuknat"

Under onsdagsförmiddagen meddelade Kramfors kommun via sin hemsida att Ullångerskolan pausar sin undervisning under torsdag och fredag denna vecka. Anledningen är att en del av personalen insjuknat i covid-19.

Erik Fällmer, rektor vid Högakustenenheten vilken Ullångerskolan tillhör, blev varse om smittspridningen under helgen som var.

– Fram till idag är det fler och fler som insjuknat och beskedet om att stänga tog vi i morse, sade han när Allehanda.se pratade med honom under onsdagen.

Hur många i personalen är smittade?

– Det tänker jag inte gå in på av sekretesskäl. Men vi kan säga så mycket som att det är en betydande del av personalstyrkan, säger Fällmer och fortsätter:

– Vi är inte så många och skolan är ganska liten. Jag vill inte riskera att någon kan identifieras.

I nuläget är det bestämt att undervisningen är pausad under torsdag och fredag.

– De ur personalen som är smittade kommer att vara hemma i minst sju dagar, försäkrar Fällmer och fortsätter:

– Vi har sagt att vi kommer att ta ett nytt beslut på fredag gällande nästa vecka. Vi vill inte ha stängt mer än vi måste.

Även om skolan är stängd kommer tillsynsverksamheten, motsvarande fritids, att ha öppet. Dock vädjar skolledningen till föräldrar att hålla sina barn hemma om det är möjligt, för att underlätta det ansträngda personalläget.

– Nu vill vi se till att bryta smittspridningen bland personalen. Den kvarvarande personalen behöver hålla avstånd och se till att man inte är uppe i varandra, säger Fällmer.

Har ni fått några reaktioner från föräldrar gällande beslutet att hålla stängt?

– Det har vi säkerligen men det är inget som kommit fram till mig. Sedan är det här allmänt känt i samhället och därför finns det en förståelse nu när man valt att stänga, säger Fällmer.