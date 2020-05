Ulla prisades på Kvinnodagen

På kvinnodagen den 8 mars delade Högsjö Centerkvinnor ut diplom och blommor till ännu en duktig företagare i Högsjö, nämligen smeden Ulla Rasmussen.

Ulla började sin bana 1991 i smedjan vid Ramviks Herrgård , numera arbetar hon som lärare på järnakademin i Kramfors och har en egen smedja i tornet vid Gustavsviks varv.

Hon tillverkar gravkors ljusstakar , skålar och smycken och skulle nu i vår vara med på en konstrunda men den blir digital i år så ni kan ta en titt på tornsmedjan.se.

Men inte nog med detta hon ska ha en utställning på Kramfors konsthall med sitt smide och ett arbete där hon samlat in uppgifter om hur den skandinaviska befolkningen hade det under nazitiden då hennes far som var dansk och satt i koncentrationsläger både i Norge och Tyskland en historia som är viktig att föra vidare.

Som ni förstår är detta en kvinna med många bollar i luften och vi önskar henne lycka till med alla projekt.

Eva T Fälldin

Näraskribent