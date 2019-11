Ulla-Britt Westin var en samlande kraft för såväl familj som vänner

Filosofie magister Ulla-Britt Westin, Solna, har avlidit i en ålder av 81 år. Närmast anhöriga är brodern Sven, elva syskonbarn och många syskonbarnbarn.

Under sommaren som skulle bli hennes sista återknöt Ulla-Britt kontakten med en kär före detta kollega. De talade sällan om sjukdomen, Ulla-Britt hade siktet framåt och föredrog andra samtalsämnen. Hon bad kollegan, en gammal it-specialist, om hjälp att byta ut batteriet på sin smarta telefon. Det hade mattats ut av alla de ljudböcker, sportsändningar och nyhetsuppdateringar som Ulla-Britt konsumerade.

Inga problem, svarade kollegan. Du räddade ju ”mitt batteri” 1973.

Det året var Ulla-Britt chef för personförsäkringssystemen på nya Skandia Liv. Kollegan utvecklade ett nytt olycksfallssystem. Men när det skulle sättas i drift så gick han in i väggen. Han använder termen nu, men den var obekant då.

”Jag har sagt henne många gånger att hon praktiskt taget räddade livet på mig den hösten. Hon gav mig självförtroendet tillbaka och därmed även livet”, säger kollegan i dag.

Ulla-Britt Westin växte upp utanför Örnsköldsvik, yngst i syskonskaran med tre äldre bröder. Hon ägnade ungdomen åt friidrott och genom kyrkan fick hon många vänner för livet.

Snart efter magisterexamen i matematik tog Ulla-Britt anställning på dåtidens it-avdelning på Skandia försäkringsbolag. Hon kom att ha nyckelroller i all systemutveckling inom personförsäkringsområdet från 1960-talet till pensionen. Ofta var hon ensam kvinna på de höga posterna.

Under en jobbresa till London 1981 besökte Ulla-Britt Reform Club i London, känd från Jules Vernes roman Jorden runt på 80 dagar, med en grupp från Skandia. Herrklubben hade samma år börjat tillåta kvinnor, men enbart via separat ingång och kapprum, och de fick inte äta i den stora matsalen. Ulla Britt ignorerade förhållningsreglerna och stegade in i den stora matsalen med sina kollegor.

Att döma av personalens reaktioner var hon den första kvinnan som tog plats där.

”Inga barn?” kunde någon fråga. ”Jag har elva syskonbarn”, skulle Ulla-Britt svara. När syskonbarnen var små fick de berikande pauser från familjelivets stök hos Ulla-Britt – en i taget, enligt rättvist schema. Senare anordnade Ulla-Britt kusinträffar, som gärna inleddes med ett par timmars idrottsutövning.

En lika samlande kraft var Ulla-Britt för sina vänner. Resor anordnades noggrant och eftertänksamt till världens alla hörn, och gänget som firade nyår fick i god tid veta var nyårsmässan skulle bevistas, med medföljande historik om kyrkan.

Ulla-Britt Westin dog öppen och nyfiken, med intellektet lika knivskarpt som det alltid varit. Vi saknar henne väldigt mycket.

Adam och Signe Westin samt familj, vänner och kollegor.