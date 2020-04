Ulf Lundell ställer in på Skule i sommar på grund av coronakrisen: "Kan befara att fler ställer in"

Live Nation har gått nu gått ut med information om att konserten vid Skulebergets Naturscen ställs in som följd av regeringens beslut angående folksamlingar.

– Det var kanske inte någon högoddsare att konserten ställs in och man kan befara att fler kommer att ställas in. Det är viktigt att poängtera att vår förhoppning är att de konserter som ställs in får nya datum 2021, säger Fredric Wedin.

I slutet av januari berättade Allehanda om bokningen av Ulf Lundell. Den 24 juli var det tänkt att han skulle äntra scenen, som också utsetts till årets konsertplats i Sverige.

– Det var väl kanske det sämsta sättet att fira den utmärkelsen på genom att inte får göra en konsert. Vi kommer att klara det, men vi måste också bromsa med att sjösätta de projekt vi hade på gång på grund av uteblivna intäkter, säger Fredric Wedin och tillägger:

– Vi har extrem tur eftersom vi äger vår egen anläggning och vi är förskonade för vi har en förhållandevis liten organisation.

Fredric Wedin säger att om det skulle visa sig att det inte går att genomföra konserterna som planerat i sommar, är förhoppningen att så många som möjligt av konserterna flyttas till nästa sommar och köpta biljetter gäller.

– I de fall man inte kan erbjuda ett nytt konsertdatum 2021 så kommer biljettpengarna återlösas, säger han.

I ett uttalande via Live Nation skriver har artisten en hälsning till fansen.

"Man hoppas dag för dag trots att man inser att det nog är kört, man hoppas och gör scenarier, men en 70+-man som jag på hotell i Stockholm, på gator och torg, i replokaler, ute i Sverige, det är inte rimligt eller ansvarsfullt. Kanske kan jag komma på något annat sätt att leverera. Live är live, men just nu inte särskilt live. Man får fundera. Jag skickar mina hälsningar till alla trogna fans, till alla som sliter i sjukvården, till andra 70+-folk i karantänerna. Vi rör på oss men vi håller avstånd och är kärvänliga. Det här är som ett krigsutbrott, men vi ska, som W Churchill menade och sa, aldrig underskatta en kris, vi ska göra det bästa av det hela. Allt neråt ska vändas uppåt i lärdomar. Ulf Lundell."