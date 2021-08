Tvingas slänga mat för tusentals kronor – lanthandlaren Andreas har fått nog av strömavbrotten i Resele: "Är ohållbart"

– Det här är inte hållbart i längden, suckar Andreas Margadant lite uppgivet.

Andreas Margadant tog över lanthandeln i Resele i början av september för två år sedan. Efter tio år i Sverige och en hel karriär som kock såg han fram emot en ny stor utmaning.

– Under första året hade jag inga såna här problem, utan det är under detta år som strömavbrotten drabbat mig vid flera tillfällen. Jag gissar att det redan är uppe i åtta olika tillfällen under 2021 och senaste tillfället var bara för en vecka sedan, berättar Andreas och fortsätter.

– Vissa av dem är planerade och det har jag full respekt för. Men då händer det ofta att det dröjer längre än vad man sagt innan strömmen är tillbaka. Ibland har de sagt att strömmen kommer att vara borta mellan nio på morgonen och två på eftermiddagen, men det är inte sällan som det dröjt upp emot två timmar längre än vad de sagt från början.

Det har inneburit att Andreas tvingats hålla lanthandeln, den enda i byn, stängt fram till 16-tiden på eftermiddagen.

– Och av dagen återstår då bara två timmar vilket betyder att jag mer eller mindre gått miste om en hel försäljningsdag.

Minskad försäljning innebär ett ekonomiskt bortfall, men det finns även andra aspekter som medför konsekvenser för ekonomin.

– Eftersom jag tvingas hålla butiken stängd under pågående strömavbrott är det bara för mig att skicka hem personalen, men löner måste ändå betalas ut. Dessutom medför det ett förhållandevis stort svinn genom att ofta får kassera en del del varor.

Det är framför allt med alla charkvaror som det får konsekvenser.

– Jag har en öppen frys, men försöker täcka över varorna så gott det går. Frysta varor som inte är så tjocka är dock väldigt känsliga och det får ofta till följd att jag får slänga en hel del av dem. Det är varor för tre-fyra-fem tusen kronor varje gång.

Därutöver finns även datumaspekten på till exempel mjölkprodukter med mera.

– Tvingas jag hålla stängt nästan en hel dag tappar jag på tid på datumstämpeln.

För inte så länge sedan kraschade även kortterminalen i samband med ett strömavbrott och den var ur funktion i nästan två dygn.

– Och alla vet ju att det inte är så många kunder som betalar med kontanter idag, utan det är i huvudsak kortbetalning som gäller.

Har du ingen försäkring som täcker förlusterna som strömavbrotten medför?

– Jag har försäkring, men det är höga självrisker. Det är verkligen jättejobbigt det här.

Har du pratat med Eon om att eventuellt ersätta dig?

– De betalar bara ersättning om strömavbrottet överstiger elva timmar. Det brukar det inte göra, men det får ändå stora konsekvenser för mig. Inte minst ekonomiskt och dessutom en förlorar jag tid som jag skulle ägna åt annat än att återställa allt i butiken efter avbrotten.

Du säger att det här är ohållbart, ser du några möjligheter som gör att du kan förmildra de här problemen på något sätt?

– På Eon säger de att jag ska köpa ett elverk. Men vad kostar det egentligen, kanske mer än ett par hundra tusen kronor innan allt är iordningsställt. Det har jag inte råd med.

Regionchef Lena Berglund säger att hon har full förståelse över att Andreas Margadant är bekymrad och upplever det här som ett stort problem. Det finns dock inga särskilda projekt som Eon har på gång i Resele just nu.

– Resele kommer inte att påverkas av arbetet vi utför just nu i Lövliden och om jag har förstått det rätt av mina kollegor så har vi inget särskilt projekt på gång i Resele, säger Lena Berglund och fortsätter.

– Däremot tittar vi alltid över återkommande problem och det allra bästa vore om lanthandlaren tog kontakt med oss. Då kan vi diskutera och se vad vi kan göra, säger Lena Berglund.

Att lanthandeln och även närliggande bostäder i Resele drabbats av flera strömavbrott kan enligt Lena Berglund härröra till att Eon arbetar i nätet för att göra det bättre.

– Därutöver kan det vara så att strömavbrotten uppstått efter åskoväder nu i sommar. Bilden jag fått av mina kollegor är att Resele inte är mest drabbat, men det där beror på hur man upplever det själv och som handlare är man ju väldigt beroende.

Handlaren säger att ni rekommenderat honom att investera i ett elverk för att komma åt problemet?

– Det är ett val som han måste göra. Det kan vara lönsamt om han känner sig säker med det, han bor ändå i ett område som drabbas av mer avbrott än i storstäderna. Men det är en stor investering och egentligen ska han inte behöva det.

– Vi gör dock allt vi kan och som sagt, jag rekommenderar honom att höra av sig så får vi se vad vi kan göra, avrundar Lena Berglund.