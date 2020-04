Två restauranger redo för öppning i centrala Ö-vik: "Inte är det världens bästa tajming"

– Vi kör igång fredag efter påsk, säger Ante Westermark, som driver The Chef By The Sea.

Det var ungefär två år sedan Ante Westermark första gången tänkte tanken på att driva restaurang i det stora projekt som före detta hockeyspelaren Markus Näslund nyss blivit klar med i hamnen.

– Inte är det världens bästa tajming att starta restaurang just nu, med tanke på att alla har fullt upp med corona, säger Ante Westermark.

– Men jag känner mig ändå riktigt sugen och redo på att få komma igång. Nu har jag längtat och väntat på den här öppningen, så låt den komma.

Westermark säger att han kommer att anpassa öppningen efter rådande läge.

– Exempelvis ska vi sikta på en meny som lämpar sig även för take away, som många satsar på just nu. Och när det gäller placering av stolar och bord i restaurangen så kommer vi att följa rekommendationer.

Den närmaste tiden kommer det att bli fullt upp för Westermark och hans personal. Inte nog med att de driver The Chef i Nordmaling sedan några år tillbaka, nu öppnar också The Chef By The Sea.

Och i juni ska han och hans personal dra igång restaurang på Varvsberget också. Där kommer den att heta The Chef On The top.

– Vi ska klara allting. Jag väljer att se läget som en härlig utmaning. Enligt mitt sätt att se på saker så ska det komma något riktigt bra ur allt det här som är lite jobbigt just nu.

Ante Westermarks öppning av The Chef By The Sea kommer att bli verklighet ungefär en vecka senare än planerat.

På den andra restaurangen som byggts på Strandkajen, Varvsberget Kök och Bar, är det också bråda tider in mot öppningen, som varit planerad till någon gång i april.

Men nu är det mer oklart när Strandkaj Kök och Bar är redo att hälsa de första gästerna välkomna.

Restaurangchefen Emelie Göransson har så mycket att göra att hon inte har tid att svara på frågor i telefon.

Enligt henne arbetas det för fullt internt, och något datum för öppning finns inte.