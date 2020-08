Två år med Pinchos i Ö-vik – nu blickar restaurangen framåt: "Vi har bara skrapat på ytan"

Pinchos är en tapasrestaurang som öppnade på Nygatan under sommaren 2018. Restaurangen var under sitt första år Örnsköldsviks största – sett till antal platser – och att öppna under O-ringen gav tillströmning direkt.

– Det var succé, och det kändes som att vi var väldigt efterlängtade. Det var i princip fullbokat fram till januari och ruljansen höll i sig ända till sommaren, säger Hamed Mirzaali.

– Men mot hösten började vi landa lite. Vi hade då haft cirka 100 000 gäster och det kändes som att de flesta i Ö-vik hade hunnit vara här.

Kring november 2019 bestämde sig ägarna för att krympa lokalerna.

– Det var väldigt svårhanterligt och det gick inte riktigt att planera framåt. Vissa dagar, med 60 bokningar, kunde sluta med 250 gäster. Det blev slitsamt för personalen.

Neddragningen skulle visa sig vara ett lyckokast för restaurangen. Verksamheten bantades precis "lagom" till coronapandemin.

– Beslutet vi tog där är bland de klokaste jag och min kompanjon tagit.

– Coronaperioden har förstås varit en väldigt tuff period, även för oss. Men vi hade precis gått ned i storlek och börjat jobba med mindre folk, så det blev egentligen inte en stor och tvär omställning på det sättet.

Sommaren 2020 har inneburit en ljusning, och juli månad har enligt Hamed Mirzaali gått väldigt bra. Han säger sig vilja utveckla restaurangen under kommande år.

– Jag tror inte man kan snöa in sig bara på en grej. Jag skulle vilja börja med luncher och kanske brunch. Abonneringar och födelsedagar. Det finns mycket att hämta, och vi har bara skrapat på ytan än så länge.

– Jag tror att man måste utvecklas för att bli långvarig och sticka ut. Vi vill inte bara försvinna i mängden om fem år, säger han.

Hamed Mirzaali vill poängtera att personalen spelat en avgörande roll under restaurangens två första år.

– Det är tack vare dem vi har nått våra mål. De har verkligen varit superduktiga och viktiga. De har drivit verksamheten framåt, säger han.

PINCHOS

Hur många gäster tar ni in?

– På varje sittning kan vi just nu ta in 125 gäster.

Vad kostar er dyraste huvudrätt?

– Det är just nu lyxtapas i form av blåmusslor. Kostar 79 kronor.

Vad kostar er billigaste huvudrätt?

– 30 kronor. Vitlöksstekta champinjoner.

Vilken är er paradrätt?

– Just nu är det vår plankstek gjord på oxfilé.

Hur klarar sig er restaurang i den ökade konkurrensen?

– Ärligt talat så vet jag inte, jag brukar inte lägga så mycket krut på vad alla andra gör.

Hur ser du på utvecklingen av restauranger i staden?

– Jag tycker att det är positivt. Jag tror konkurrens är bra för alla.