Två anhållna för inbrotten på Kläddax – åklagaren bekräftar: "Det finns gods i beslag"

Nu ligger ärendet hos Jimmy Holmgren på åklagarmyndigheten i Sundsvall och senaste i morgon vid lunchtid ska han besluta om de ska häktas eller inte.

De två som sitter anhålla, är de misstänkta för inblandning i båda inbrottsstölderna på Kläddax?

– Ja, det gäller båda brotten, säger Jimmy Holmgren.

Har de gjort några medgivanden under förhören?

– Jag ska som sagt besluta om häktning senast 12.00 i morgon och innan utredningen har kommit lite längre så vill jag inte gå in närmare på vad de misstänkta själva säger.

Övervakningsfilmerna från åtminstone det första inbrottet visar att flera personer var inne i butiken – har ni fler misstänkta som ni söker efter?

– Det stämmer, det finns uppgifter om att fler personer ska vara inblandade och just av den anledningen vill jag inte gå in särskilt mycket på vad de inblandade säger eller vad misstankarna består i.

Har ni påträffat något stöldgods från butiken?

– Ja, det finns gods i beslag, bekräftar Jimmy Holmgren.

Det var för drygt en och en halv vecka sedan som det första inbrottet mot Kläddax köpcenter ägde rum. Under natten mot måndag den 21:a oktober krossades en stor ruta och därigenom kunde gärningsmännen krypa in i butiken. Övervakningsfilmerna visade efteråt att det var totalt fem personer inne i butiken och stal märkeskläder till ett värde av minst 70 000 kronor.

Polisen kunde efter det brottet säkra bland annat blodspår som fanns kvar på glasskärvorna i fönstret som krossades.

Som om inte det var nog.

Precis en vecka senare, återigen alltså under måndagsdygnet, kom ett nytt larm om inbrott i butiken. Den här gången hade de kastat in en sten genom rutan bredvid entrédörren och tagit sig in i butiken. Efter det här inbrottet var dock polisen förtegna med att lämna ut detaljerade uppgifter på grund av utredningsarbetet som pågick och fortfarande pågår. Med facit i hand förstår vi varför eftersom de uppenbarligen var dem på spåren redan då.