Tv-programmet "Vem bor här?" letar efter unika hem i Sundsvall till nya säsongen: "Vi har fått in några bra ansökningar"

Bor du i en gammal kyrka, i en toppmodern lägenhet eller i en retro-inredd villa? Då kanske det är dags för dig att söka in till "Vem bor här?" som just nu är på jakt efter annorlunda hem i Sundsvallsområdet.

– Vi har fått in några bra ansökningar från Sundsvall och Hudiksvall. Får vi in ännu fler så är det en större chans att det blir ett program där, säger producenten Anna Barenthein.