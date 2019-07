Tv-bönderna efter ladugårdsbranden i Nordingrå: "Bara skrot kvar"

På måndagseftermiddagen vid 16-tiden, hörde bonden Charlie West i Åsäng, Nordingrå, ett annorlunda ljud från ladugården. Han blickade dit – och såg rök välla ut genom taket.

– En lastbilschaufför hade stannat till vid vägen och han larmade 112. Jag försökte gå in i ladan för att få en överblick av hur illa det var, men det var alldeles för rökfyllt, säger Charlie.

I stället försökte han dra fram vatten och släcka själv, men det visade sig att både strömmen och pumpen lagt av. Maskinrummet låg nämligen inne i ladan.

En stund senare rullade räddningstjänsten in med styrkor från tre stationer – Nordingrå, Ullånger och Kramfors – men branden var då redan fullt utvecklad.

Lyckligtvis var alla djur ute på bete, och ladan tom.

– Eftersom strömmen la av på hela gården, slutade även elstängslet till kohagen fungera. Två kor lyckades rymma, men vi har fångat in dem nu.

Räddningstjänsten arbetade febrilt under måndagskvällen med att minska risken för spridning till en närliggande ladugård, och vid 21-tiden kunde de lämna platsen. Vad som orsakade branden är fortfarande oklart.

Även om inga människor eller djur kom till skada, är de materiella skadorna stora.

– I eftermiddag kommer försäkringsbolaget hit för att bedöma skadorna, men av det vi kan se är det är bara skrot kvar. Halva ladugården är förstörd, säger Charlie och fortsätter:

– Det kom som en chock. Vi har fortfarande inte förstått vad som har hänt.

Charlie och Paulinas verksamhet i Nordingrå består av köttproduktion. 2015 var de med i TV4:s program "Unga bönder".

– Just nu är det sommar och djuren är utomhus. Men om tre månader ska de in igen, och just nu har de inte så mycket att stå i. Förmodligen blir det att riva och bygga nytt, men vi har inte hunnit tänka så långt.