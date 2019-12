Tusse tog hem finalen i Globen – fjärdeplatsens Gotte fick strössla med sin energi en sista gång i Idoläventyret

Först lämnade Gottfrid som fyra. Dao lämnade som trea. Vem som skulle ta hem hela segern fick svenska folket rösta om under fredagskvällen. Det var Tusse mot Freddie.

Den stora finalen i Globen bjöd förutom finalisterna på uppträdanden av de topp 12 som en efter en fått lämna Idol-scenen.

Gottfrid Krantz syntes först med en trumpet. Sedan följde sekunder med så mycket energi att man tycker att Globen hade kunnat tippa över, när han dansade in sjungandes Elvis A little less conversation. En låt rockaren för landsbygden fått släppa en singel på.

En lång höst på 16 veckor tillsammans med Idol tog slut här. Med en bang.

Årets Idol blev Tusse Chiza.