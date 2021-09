Tungt poängtapp för Sollefteå – Björna blev numret för stora i derbyt: "Vi kommer göra en bra höst"

Det blev en tung lördag för Sollefteå GIF när det var dags för Ångermanlandsderby hemma på Nipvallen.

Ångermanlandskonkurrenterna från norr blev numret för stora för Sollefteå – som fortfarande har stor frånvaro på spelarfronten. Lördagens resultat markerade även den nionde raka matchen utan seger för "Giffarna".

– Jag tycker att det är ganska jämna första 25 minuter. Sedan tycker jag Björna tar över. Därefter får de en fast situation som de göra mål på – Björna är tunga och hade väl kunnat göra något till mål, säger Kristoffer Westerlund.

Sollefteå kom ut starkare i den andra halvleken och hade en boll i nät genom lagkaptenen Eugeniu Samson. Ett mål som dömdes bort och istället resulterade i en Björnafrispark – något som skavde efter matchen.

– Andra halvlek tycker jag är rätt jämn. Vi gör 1–1, men domaren hittar någonting som ingen annan hittade. Det var surt då vi hade behövt det målet. Sedan får vi en skada som de gör 2–0 på via den kanten när vi är en man kort. Sedan går luften lite ur och vi är lite tunna.

Hur mycket påverkar det att ni är lite tunna på spelarfronten?

– Vi byter in en 14-åring i andra halvlek som spelat 90 minuter någon timme innan. Det är den nivån vi är på just nu. Då är det svårt att vinna matcher. Han gör ett jättebra inhopp, men det säger också lite grand var vi står just nu.

Lördagens resultat innebär att Sollefteå inte lyckades distansera sig från bottenstriden. Nu väntar en ödeshöst där laget är piskade att börja vinna matcher för att säkra kontraktet i fotbollstrean till nästa säsong.

– Jag hoppas att vi har några spelare tillbaka snart. Vi har sagt det att den här matchen och nästa mot Älgarna blir tuffa. Sedan, sista åtta matcherna, hoppas jag att vi får tillbaka spelare. Då måste vi börja vinna matcher, säger Westerlund och avslutar:

– Det känns tungt, men det är bara att acceptera att vi är i den situation vi är i. Vi hade gärna slagits om topplaceringarna, men så ser det inte ut i verkligheten. Jag hoppas och tror att vi kommer göra en bra höst.

Sollefteå GIF–Björna IF 1–3 (0–1)

Mål Sollefteå: Boachie Frimpong Kubi Yaw

Mål Björna: Felix Boman, Ugur Akdag 2

Domare: Fredrik Eriksson

Arena: Nipvallen