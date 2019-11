Tuffa tider väntar Region Västernorrland – först då spår chefsekonomen en vändning

Det är inte bara Region Västernorrland som kämpar med ett tufft ekonomiskt läge. Det gäller de allra flesta kommuner och regioner i landet.

– Vi har haft en stark ekonomi, men nu ser det inte längre ut så. Under 2020-2021 förväntas en mild lågkonjunktur för att det sedan ska börja bli lite bättre igen 2022-2023, sa hon.

Vad beror det här på då? En befolkning med allt fler äldre och stora vårdkostnader är två av svaren.

– Vi har bland annat haft ökade kostnader både för den specialiserade somatiska vården och för primärvården.

– Dessutom ökar kostnaderna för tonårsflickor inom psykiatrin. Här måste vi hitta lösningar, fortsatte hon.

Annika Wallenskog förklarar:

– Dilemmat ligger i att befolkningen i yrkesverksam ålder ökar långsamt. Dessutom har vi svårt att få personal som kan arbeta inom hälso- och sjukvården.

– Vi kan dessutom bli mer effektiva inom sjukvården så till vida att vi kan se över var bemanningen behövs bäst.

Vad är viktigt att göra utifrån läget?

– Kommunerna och regionerna behöver arbeta ihop. En stor del patienter skulle kunna söka sig till vårdcentraler än till slutenvården eftersom vi vet att den är mycket dyrare.

– Vi behöver även lägga ett större fokus på digitalisering. Det skulle vara möjligt att bättre följa kroniskt sjuka patienter så att de kan komma i rätt tid för vård istället för att bli kallade på onödiga återbesök.

Patienter kan börja göra mer själva.

– Jag tror det handlar om att behöva skaffa gemensamma digitala system som fungerar mer effektivt. Till exempel skulle en patient själv kunna skriva in sig och sina symtom och att man sedan digitalt avgör om den behöver träffa en läkare eller en sjuksköterska.

Från statens håll betyder det här att de behöver säkra upp bredband i hela landet.

Det här kräver ju även stark digital kompetens från den enskilde?

– Hela befolkningen kommer inte kunna göra detta , men en stor del.

E-läkare används mer och mer. Kan det tänkas bli vanligare?

– För vissa typer av diagnoser funkar det ganska bra och då skulle man kunna styra den typen av diagnoser där det funkar bra dit.

Finns det någon konkret handlingsplan?

– Just nu är den största delen privata aktörer som etablerat sig, men vi börjar även se många regioner som börjar ta sig in på den marknaden. I Västerbotten finns en vårdcentral utan läkare på plats utan all kontakt sker via videolänk.

De här läkarna har ju kunnat kosta mycket för regionerna, något som vi bland annat sett hända här på Nylands Hälsocentral?

– Det är av den anledning vi tänker att regionerna skulle kunna göra det här själva och ta tillbaka kontrollen.

Det är närmare 20 tuffa år som väntar.

– Slutet av 2030-talet blir det bättre igen, det är bara att hålla ut tills dess.